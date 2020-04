BALTIMORE--(BUSINESS WIRE)--Prometric en de Society for Human Resource Management (SHRM) hebben vandaag aangekondigd dat HR-professionals die op zoek zijn naar de zeer gewilde SHRM Certified Professional (SHRM-CP) en SHRM Senior Certified Professional (SHRM-SCP) aanduidingen nu in staat zijn om deze examens af te leggen in het comfort en de veiligheid van hun huis of kantoor met behulp van Prometric’s ProProctor ™ remote proctoring-oplossing. Deze beproefde online beoordelingsoplossing maakt gebruik van de beste proctoring-mogelijkheden van Prometric met gebruiksvriendelijke, gepatenteerde technologie, om testpersonen altijd en overal gemakkelijk toegang te geven tot het SHRM-certificeringsprogramma.

“Als leidende, op competentie gebaseerde professionele certificeringsorganisatie is SHRM al lang gericht op het bieden van wereldwijde toegang tot haar testprogramma en responsieve service aan de individuen en belanghebbenden die we dienen”, zegt Alexander Alonso, Chief Knowledge Officer bij SHRM. “De toevoeging van Prometric’s ProProctor-proctoring-aanbod op afstand is een uitbreiding van de consistente, veilige ervaring die onze testpersonen hebben gehad op in het centrum bewaakte locaties over de hele wereld. We zijn er trots op dat we de eerste dergelijke organisatie zijn die dit gemak aan het HR-beroep op elk continent biedt.”

