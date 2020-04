Sociedade para Gestão de Recursos Humanos ('Society for Human Resource Management' - SHRM) Irá Oferecer Solução de Monitoramento Online ProProctor™ da Prometric

BALTIMORE--(BUSINESS WIRE)--A Prometric e a Sociedade para Gestão de Recursos Humanos (SHRM) anunciaram hoje que os profissionais de RH que buscam as designações de Profissional Certificado da SHRM (SHRM-CP) e Profissional Certificado Sênior da SHRM (SHRM-SCP) agora poderão fazer estes exames no conforto e na segurança de sua casa ou escritório ao utilizar a solução de processamento remoto ProProctor™ da Prometric. Esta solução comprovada de avaliação online aproveita os melhores recursos de controle da Prometric com tecnologia de propriedade fácil de usar, a fim de fornecer aos participantes do teste acesso conveniente ao programa de certificação SHRM a qualquer hora e em qualquer lugar.

"Como organização líder em certificação profissional com base em competências, a SHRM há muito se concentra em fornecer acesso mundial ao seu programa de testes e serviço responsivo às pessoas e partes interessadas que atendemos", disse Alexander Alonso, Diretor de Conhecimento da SHRM. "A adição da oferta de monitoramento remoto ProProctor da Prometric é uma extensão da experiência consistente e segura que nossos participantes de testes tiveram em locais monitorados por centrais em todo o mundo. Estamos orgulhosos de ser a primeira organização deste tipo a oferecer esta conveniência à profissão de RH em todos os continentes."

A solução ProProctor está disponível dia ou noite, em qualquer local com acesso padrão à Internet. A solução usa o mesmo software de entrega de testes disponível em locais globais de centros de testes, garantindo uma experiência consistente entre as modalidades de teste. O ProProctor também oferece segurança incomparável, incluindo tecnologia proprietária de navegação que limita o acesso do participante do teste a recursos não autorizados durante a entrega do exame. Esta solução com liderança no setor incorpora 100% de monitoramento ao vivo suportado por inteligência artificial que fornece controle confiável e mitigação de riscos de segurança durante todo o processo de exame. O aplicativo foi projetado com a experiência do usuário em mente, fornecendo ferramentas fáceis de usar com o fim de confirmar a prontidão do computador e realizar o exame.

"Estamos orgulhosos de nossa parceria de longo prazo com a SHRM, baseada na cooperação e inovação, enquanto trabalhamos com seus membros para atender à necessidade crucial de acesso a seu programa de testes durante esta era desafiadora da COVID-19", disse Jason Fine, Executivo de Contas da Prometric. "A solução ProProctor permitirá que os participantes de testes da SHRM continuem a buscar seu desenvolvimento profissional e avanço na carreira, na segurança de seus próprios ambientes hoje em dia ou em um local de teste monitorado quando as condições melhorarem."

Sobre a Prometric

A Prometric, líder mundial no desenvolvimento de testes, entrega de testes e serviços candidatos, permite que os patrocinadores de testes em todo o mundo avancem seus programas de credenciamento mediante soluções de desenvolvimento e entrega de testes que definem o padrão em qualidade e excelência em serviços. A Prometric oferece uma abordagem abrangente e confiável para aconselhar, desenvolver, gerenciar e fornecer programas em um ambiente integrado e com tecnologia habilitada na rede de testes mais segura do mundo, incluindo 14.000 locais em mais de 180 países ou através das conveniências de serviços de avaliação online. Para mais informação, acesse www.prometric.com ou nos siga no Twitter em @PrometricGlobal e www.linkedin.com/company/prometric/.

Sobre a SHRM

A SHRM, a Sociedade para Gestão de Recursos Humanos ('Society for Human Resource Management') cria melhores locais de trabalho onde empregadores e funcionários prosperam juntos. Como voz de que todas as coisas funcionam, trabalhadores e locais de trabalho, a SHRM é a principal especialista, organizadora e líder de opinião em questões que afetam os locais de trabalho atualmente em evolução. Com mais de 300.000 membros de RH e executivos de negócios em 165 municípios, a SHRM afeta a vida de mais de 115 milhões de trabalhadores e famílias em todo o mundo. Saiba mais em SHRM.org e no Twitter @SHRM.

