Immersion和阿爾卑斯阿爾派宣佈達成Active Sensing™技術授權，雙方合作夥伴關係進入新境界

舊金山和東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--首屈一指的觸控回饋技術開發商和授權人Immersion Corp. (NASDAQ: IMMR)今天宣佈與阿爾卑斯阿爾派(ALPS ALPINE Co., Ltd.)達成新的授權協議，阿爾卑斯阿爾派的觸控回饋裝置可使用Immersion的Active Sensing™技術。由新的Active Sensing技術支援的產品解決方案可提供高品質、高傳真和快速回應的觸覺效果，以改善汽車人機界面(HMI)的用戶體驗。

觸控回饋技術使駕駛人能夠更安全地操作汽車的HMI，減少對駕駛人注意力的干擾。作為Active Sensing技術的第一家被授權人，阿爾卑斯阿爾派可為懸浮觸控顯示器上的按鈕、刻度盤、開關和表面材質等汽車HMI應用提供先進逼真的觸控回饋解決方案。有了更高傳真度的觸覺，汽車製造商可以在汽車中引進先進功能並繼續提升汽車用戶體驗。

Active Sensing技術是超越標準觸覺軟體技術的一項進步。它可即時控制致動器的振動，為用戶的互動提供乾脆、清晰和即時的回應。它使用強大的演算法對致動器的當前狀態做出反應，能在毫秒間做出命令決策，以產生高傳真的觸覺效果。

阿爾卑斯阿爾派董事兼工程部資深副總裁Yasuo Sasao表示：「在2020年國際消費電子展上，我們綜合運用Immersion的Active Sensing技術和阿爾卑斯阿爾派的致動器以及先進的觸控表面技術的產品示範收到客戶的正面反應。我們很高興擴大與Immersion的合作，為市場帶來更多觸覺解決方案。」

Immersion全球銷售副總裁Jared Smith表示：「與阿爾卑斯阿爾派的技術合作和產品授權進入新的階段，也代表Active Sensing技術的重要里程碑。Active Sensing技術將觸覺功能推向新境界，能用於其他更多的市場用例。我們很高興與阿爾卑斯阿爾派一起邁出下一步，以持續推動觸覺技術的發展。」

該授權合約將使Immersion和Alps Alpine在長期合作的基礎上共同開發和共同銷售新的觸覺解決方案。

關於Immersion

Immersion公司（NASDAQ代碼：IMMR）是觸控回饋技術（也被稱為觸覺）的一流創新者。該公司提供技術解決方案，創造身臨其境的真實體驗，引入使用者的觸覺來增強數位互動。Immersion的技術已被超過30億的數位裝置採用，並在手機、汽車、遊戲和消費電子產品中提供觸覺技術。Immersion 總部位於加州舊金山，在世界各地設有辦事處。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.immersion.com。

關於阿爾卑斯阿爾派

阿爾卑斯阿爾派(Alps Alpine Co., Ltd.)是電子零組件和車載資訊設備的一流製造商。自1948年成立以來，它創造了許多業界第一和首屈一指的產品。目前，它在全球26個國家擁有110個基地，為全球大約2,000家客戶提供約4萬種產品和解決方案。這些產品包括裝置產品（例如開關、感測器和資料通訊模組）、單元產品（例如用於車輛和汽車導航系統的商用電子變速桿）以及系統和服務（例如利用區塊鏈的智慧型手機應用程式和數位鑰匙）。

有關更多資訊，請造訪www.alpsalpine.com

(IMMR - C)

前瞻性陳述

本新聞稿中包含具有風險、不確定和假設因素的「前瞻性陳述」，如果未能實現或被證明是不正確的，可能導致Immersion公司及其子公司的業績與此類前瞻性陳述中明示或暗示的結果存在重大差異。

除了歷史事件以外的所有陳述都可以被視為前瞻性陳述。由於Immersion業務相關的風險和不確定性，Immersion的實際業績可能與此類前瞻性陳述中明示或暗示的結果存在重大差異。

若要更詳細地討論這些因素，以及其他可能導致實際結果出現顯著差異的因素，相關各方應參閱 Immersion 最新 10-K 表和 10-Q 表中列出的風險因素，這兩個表格均已遞交美國證券交易委員會備案。本新聞稿中的前瞻性陳述反映了Immersion截至發稿日的看法和預測。Immersion不承擔任何由於本發稿日之後發生的任何財務、業務或其他進展而更新這些前瞻性陳述的義務。

Immersion和Immersion標誌是 Immersion公司在美國和其它國家的商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

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