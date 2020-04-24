Immersion和阿尔卑斯阿尔派宣布达成Active Sensing™技术许可，双方合作伙伴关系进入新境界

旧金山和东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--触摸反馈技术的领先开发商和许可商Immersion Corp. (NASDAQ: IMMR)今天宣布与阿尔卑斯阿尔派(ALPS ALPINE Co., Ltd.)达成一项新协议，授权阿尔卑斯阿尔派的触摸反馈设备使用Immersion的Active Sensing™技术。基于新的Active Sensing技术的产品解决方案可提供高质量、高保真和快速响应的触觉效果，以改善汽车人机界面(HMI)的用户体验。

触摸反馈技术使驾驶员能够更安全地操作汽车的HMI，减少对驾驶员注意力的干扰。作为Active Sensing技术的第一家被许可人，阿尔卑斯阿尔派可以为悬浮触摸显示器上的按钮、仪表盘、开关和表面材质等汽车HMI应用提供逼真的高级触摸反馈解决方案。有了更高保真度的触觉，汽车制造商可以在汽车中引入高级功能并继续提升汽车用户体验。

Active Sensing技术是超越标准触觉软件技术的一项进步。它可实时控制执行器的振动，为用户交互提供干脆、清晰和即时的响应。它使用强大的算法对执行器的当前状态做出反应，能在毫秒间做出命令决策，以产生高保真的触觉效果。

阿尔卑斯阿尔派董事兼工程部高级副总裁Yasuo Sasao表示：“在2020年国际消费电子展上，我们综合运用Immersion的Active Sensing技术和阿尔卑斯阿尔派的执行器以及先进的触摸表面技术的演示产品收到了来自客户的积极反馈。我们很高兴扩大与Immersion的合作，为市场带来更多触觉解决方案。”

Immersion全球销售副总裁Jared Smith表示：“与阿尔卑斯阿尔派的技术合作和产品授权进入了新的阶段，也标志着Active Sensing技术的重要里程碑。Active Sensing技术将触觉功能推向了新的高度，能用于实现其他更多的市场用例。我们很高兴与阿尔卑斯阿尔派一起走向下一步，以持续推动触觉技术的发展。”

该许可协议将让Immersion和Alps Alpine在长期合作的基础上共同开发和共同销售新的触觉解决方案。

关于Immersion

Immersion公司（NASDAQ代码：IMMR）是触摸反馈技术（也被称为触觉）的领先创新者。该公司提供技术解决方案，创造身临其境的现实体验，通过引入用户的触觉来增强数字互动。Immersion的技术已被价值30多亿的数字设备采用，并在手机、汽车、游戏和消费电子产品中提供触觉技术。Immersion 总部位于加州旧金山，在世界各地设有办事处。如需了解更多信息，请访问www.immersion.com。

关于阿尔卑斯阿尔派

阿尔卑斯阿尔派(Alps Alpine Co., Ltd.)是电子零部件和车载信息设备的领先制造商。自1948年成立以来，它创造了许多行业第一和首屈一指的产品。目前，它在全球26个国家拥有110个基地，为全球大约2,000家客户提供约4万种产品和解决方案。这些产品包括设备产品（例如开关、传感器和数据通信模块）、单元产品（例如用于车辆和汽车导航系统的商用电子变速杆）以及系统和服务（例如利用区块链的智能手机应用程序和数字钥匙）。

有关更多信息，请访问www.alpsalpine.com

(IMMR - C)

前瞻性陈述

本新闻稿中包含具有风险、不确定和假设因素的“前瞻性陈述”，如果未能实现或被证明是不正确的，可能导致Immersion公司及其子公司的业绩与此类前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异。

除了历史事件以外的所有陈述都可以被视为前瞻性陈述。由于Immersion业务相关风险和不确定性，Immersion的实际业绩可能与此类前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异。

若要更详细地讨论这些因素，以及其他可能导致实际结果出现显著差异的因素，相关各方应参阅 Immersion 最新 10-K 表和 10-Q 表中列出的风险因素，这两个表格均已提交美国证券交易委员会备案。本新闻稿中的前瞻性陈述反映了Immersion截至发布日的看法和预测。Immersion不承担任何由于本发布日之后发生的任何财务、业务或其他进展而更新这些前瞻性陈述的义务。

Immersion和Immersion标识是 Immersion公司在美国和其它国家的商标。所有其他商标均为其对应所有者的财产。

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