Opentrons與Zymo Research合作提供平價的自動化COVID-19檢測平臺

紐約州布魯克林--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--總部位於加州的生命科學試劑公司Zymo Research Corp與平價易用實驗室機器人製造商Opentrons Labworks, Inc合作，研製出用於SARS-CoV-2分子檢測的強大引擎。

隨著COVID-19危機持續，對高通量、快速周轉和平價檢測平臺的需求將成為促進全球社區例行檢測的重要安全防護問題。自動化RNA萃取產品線採用Opentrons OT-2液體處理機器人、經過驗證的實驗室用具和磁性模組，以及Zymo Research的Quick-DNA/RNA病毒MagBead試劑盒研製，能夠作為任何尋求執行高靈敏度SARS-CoV-2檢測之實驗室的基石。

Opentrons共同創辦人及採購長Will Canine表示：「在傳統供應商無法滿足需求的時候，Opentrons與Zymo Research的技術搭配在一起，創建出新的自動化RNA萃取解決方案。我們很榮幸能夠與Zymo Research合作，將這套平價易用的系統迅速引進市場。」

此外，任何OT-2機器人用戶都能下載開源腳本來將Quick-DNA/RNA病毒MagBead試劑盒自動化，以便在自己的實驗室執行該操作程序。這些操作程序與CLIA實驗室開發中的檢測所使用的相同，後者將在預期的FDA緊急使用授權下執行。

Zymo Research業務開發副總裁Marc Van Eden博士表示：「我們的國家和這個世界正處於有需求的時刻。Zymo Research正竭盡所能，確保COVID-19檢測相關產品進入那些在前線奮戰的實驗室和公司。我們很榮幸能與Opentrons這樣的公司合作，開發出簡單的解決方案來簡化亟需的檢測。」

欲瞭解有關Opentrons COVID-19檢測系統的更多資訊，請寄送電子郵件至covid-19@opentrons.com。

關於Zymo Research Corp.

Zymo Research是一家私人公司，自1994年以來就一直使用最先進的分子生物學工具為科學界服務。「科學之美是使事情變得簡單」是他們的座右銘，這反映在他們生產的每種產品，從表觀遺傳學到DNA/RNA純化技術。Zymo Research歷來被公認為表觀遺傳學的領導者，它憑藉新穎的解決方案來開疆拓土，這些解決方案用於優質易用的樣本採集、微生物體測量和NGS技術。欲瞭解更多資訊，請造訪www.zymoresearch.com。

關於Opentrons

從生物學家可負擔的移液機器人開始，Opentrons為所有實驗室提供經濟實惠的自動化解決方案。憑藉其易於使用的硬體和開放的軟體平臺，Opentrons讓實驗室的人工工作變為自動化，為生命科學家的合作研究提供助力。Opentrons已幫助45個國家的1,500多家實驗室節省了時間、金錢和實驗室成本——包括世界排名50所頂尖學術大學中的47所，如麻省理工學院、牛津大學和史丹佛大學，以及葛蘭素史克、默克和諾華等十大製藥公司中的9家。欲瞭解更多資訊，請造訪opentrons.com。

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