Opentrons与Zymo Research合作提供平价的自动化COVID-19检测平台

纽约州布鲁克林--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--总部位于加州的生命科学试剂公司Zymo Research Corp与平价易用实验室机器人制造商Opentrons Labworks, Inc合作研制了一款用于SARS-CoV-2分子检测的强大引擎。

随着COVID-19危机持续，对高通量、快速周转和平价检测平台的需求将成为促进全球社区常规检测至关重要的安全防护问题。自动化RNA提取产品管线采用Opentrons OT-2液体处理机器人、经过验证的实验室用具和磁性模块以及Zymo Research的Quick-DNA/RNA病毒MagBead试剂盒研制，能够作为任何寻求开展高灵敏度SARS-CoV-2检测的实验室的基石。

Opentrons联合创始人、首席采购官Will Canine表示：“在传统供应商无法满足需求的时候，Opentrons与Zymo Research的技术配合建立了一种新的自动化RNA提取解决方案。我们很荣幸能够与Zymo Research合作，将这套平价易用的系统迅速推向市场。”

此外，任何OT-2机器人用户都能下载开源脚本来自动化Quick-DNA/RNA病毒MagBead试剂盒，以便在自己的实验室执行该协议。这些协议与CLIA实验室开发中的检测使用的相同，后者将在预期中的FDA紧急使用授权下执行。

Zymo Research业务开发副总裁Marc Van Eden博士表示：“我们的国家和这个世界正处于有需求的时刻。Zymo Research正竭尽所能，确保COVID-19检测相关产品进入那些奋战在一线的实验室和公司。我们很荣幸与Opentrons这样的公司合作，开发一种简单的解决方案，来简化亟需的检测。”

欲了解有关Opentrons COVID-19检测系统的更多信息，请发送电子邮件至covid-19@opentrons.com。

关于Zymo Research Corp.

Zymo Research是一家私有公司，自1994年以来就一直使用最先进的分子生物学工具为科学界服务。“科学之美是使事情变得简单”是他们的座右铭，这体现于他们生产的每种产品，从表观遗传学到DNA/RNA纯化技术。Zymo Research历来被公认为表观遗传学的领导者，它凭借新颖的解决方案来开疆拓土，这些解决方案用于优质易用的样本采集、微生物组测量和NGS技术。欲了解更多信息，请访问www.zymoresearch.com。

关于Opentrons

Opentrons正在从生物学家可负担的移液机器人开始，为所有实验室提供经济实惠的自动化解决方案。通过其易于使用的硬件和开放的软件平台，Opentrons让实验室的手动工作变为自动化，助力生命科学家的协作研究。Opentrons已帮助45个国家的1,500多家实验室节省了时间、金钱和实验室成本——包括世界排名前50位的学术大学中的47所，如麻省理工学院、牛津大学和斯坦福大学，以及葛兰素史克、默克和诺华等十大制药公司中的9家。欲了解更多信息，请访问opentrons.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。