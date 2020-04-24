Velodyne Lidar宣布與TLD達成協議

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc.今日宣布與地勤支援設備全球領導者TLD簽訂一份為期三年的協議。TLD在其生產的TractEasy®自動駕駛電動行李牽引車中使用Velodyne雷射雷達感測器，以在機場和工業營運中大幅提高生產力、效率和節省人力。

TLD將使用Velodyne最先進的感測器來擴大其開創性的TractEasy牽引車車隊，以在各種天氣條件下實現安全、高效率的道路導航。TractEasy是一款零排放牽引車，採用無人駕駛方式將行李和貨物從機場航廈透過輔助道路轉運到飛機停留區。它還可以處理工業現場和物流中心室內和室外的地面貨物運輸。TractEasy能夠以每小時25公里的速度行駛，最大牽引力達25噸。

TLD-Europe執行長Nicolas Verin表示：「Velodyne的高性能感測器可幫助TractEasy在複雜、即時的斜坡環境中導航和操縱，以安全、可靠的方式搬運貨物，且無需對任何基礎建設做出改變。Velodyne的雷射雷達解決方案為我們的牽引車提供動力，可提高機場行李處理生產力，並降低營運成本。」

Velodyne Lidar歐洲執行董事Erich Smidt表示：「TractEasy是市場領先的無人駕駛電動牽引車，可大幅提高地面貨物運輸的操作靈活性和效率。這些牽引車展示了Velodyne雷射雷達感測器如何提供所需的量程和視角，以看清動態道路前方，以及探測並避免安全物流營運中的潛在障礙。」

Velodyne的環繞視圖雷射雷達解決方案可產生資料豐富的影像，並具有探測低反射率物體的能力。這些感測器經最佳化後具有卓越的室內/室外作業性能，可適應各種光照條件。Velodyne的雷射雷達感測器將高解析度3D感知與寬廣的垂直視角相結合，可準確探測道路環境中的行人穿越道、路緣石和障礙物。

關於Velodyne Lidar

Velodyne致力於為自動駕駛和輔助駕駛提供智慧、強大的雷射雷達解決方案。Velodyne總部位於加州聖荷西，以其突破性的雷射雷達感測器技術組合而聞名於世。2005年，Velodyne的創辦人David Hall發明了即時環繞視圖雷射雷達系統，成為Velodyne Acoustics的組成部分。Hall先生的發明徹底改變了汽車、新行動力、測繪、機器人和安全領域的感知和自主性。Velodyne的高性能產品系列包括廣泛的傳感解決方案，例如具有成本效益的Puck™、多功能型Ultra Puck™、自主駕駛高階型Alpha Prime™、經ADAS最佳化的Velarray™以及輔助駕駛用開創性軟體Vella™。

關於TLD

TLD (www.tld-group.com)進入所在行業已有60年，是一家致力於設計、組裝、經銷和售後支援全球航空地勤支援設備(GSE)的領先工業集團。TLD產品已在全球大多數機場使用。這些設備由TLD的大型工程團隊精心設計並適應客戶的要求，始終保持最高標準，在集團位於美國、亞洲和歐洲的9個工廠中進行組裝。公司的使命是為任何地方的客戶提供盡職、高效率、全面的售後支援。

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