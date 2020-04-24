Velodyne Lidar宣布与TLD达成协议

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc.今日宣布与地面保障装备全球领导者TLD签订一份为期三年的协议。TLD在其生产的TractEasy®自动驾驶电动行李牵引车中使用Velodyne激光雷达传感器，以在机场和工业运营中大幅提高生产力、效率和节省人力。

TLD将使用Velodyne最先进的传感器来扩大其开创性的TractEasy牵引车车队，以在各种天气条件下实现安全、高效的道路导航。TractEasy是一款零排放牵引车，采用无人驾驶方式将行李和货物从机场航站楼通过辅助道路转运到飞机停留区。它还可以处理工业现场和物流中心室内和室外的地面货物运输。TractEasy能够以每小时25公里的速度行驶，最大牵引力达25吨。

TLD-Europe首席执行官Nicolas Verin表示：“Velodyne的高性能传感器可帮助TractEasy在复杂、实时的斜坡环境中导航和操纵，以安全、可靠的方式搬运货物，且无需对任何基础设施做出改变。Velodyne的激光雷达解决方案为我们的牵引车提供动力，可提高机场行李处理生产力，并降低运营成本。”

Velodyne Lidar欧洲执行董事Erich Smidt表示：“TractEasy是市场领先的无人驾驶电动牵引车，可大幅提高地面货物运输的操作灵活性和效率。这些牵引车展示了Velodyne激光雷达传感器如何提供所需的量程和视场，以看清动态道路前方，以及探测并避免安全物流运营中的潜在障碍。”

Velodyne的环绕视图激光雷达解决方案可生成数据丰富的图像，并具有探测低反射率物体的能力。这些传感器经优化后具有卓越的室内/室外运行性能，可适应各种光照条件。Velodyne的激光雷达传感器将高分辨率3D感知与宽广的垂直视场相结合，可准确探测道路环境中的人行横道、路缘石和障碍物。

关于Velodyne Lidar

Velodyne致力于为自动驾驶和驾驶辅助提供智能、强大的激光雷达解决方案。Velodyne总部位于加州圣何塞，以其突破性的激光雷达传感器技术组合而闻名于世。2005年，Velodyne的创始人David Hall发明了实时环绕视图激光雷达系统，成为Velodyne Acoustics的组成部分。Hall先生的发明彻底改变了面向汽车、新出行方式、测绘、机器人和安防领域的感知和自主性。Velodyne的高性能产品系列包括广泛的传感解决方案，例如具有成本效益的Puck™、多功能型Ultra Puck™、自主驾驶高阶型Alpha Prime™、经ADAS优化的Velarray™以及驾驶辅助用开创性软件Vella™。

关于TLD

TLD (www.tld-group.com)进入所在行业已有60年，是一家致力于设计、组装、分销和售后支持全球航空地面保障装备(GSE)的领先工业集团。TLD产品已在全球大多数机场使用。这些设备由TLD的大型工程团队精心设计并适应客户的要求，始终保持最高标准，在集团位于美国、亚洲和欧洲的9个工厂中进行组装。公司的使命是为任何地方的客户提供尽职、高效、全面的售后支持。

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