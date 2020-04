Immersion e Alps Alpine annunciano un nuovo livello di collaborazione con la sottoscrizione di un nuovo contratto di licenza per la tecnologia Active Sensing™

SAN FRANCISCO e TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Immersion Corporation (NASDAQ:IMMR), prestigioso sviluppatore e licenziante di tecnologia di feedback aptico, ha annunciato oggi di aver sottoscritto un nuovo contratto di licenza con ALPS ALPINE Co., Ltd. per l’uso della tecnologia Active Sensing™ di Immersion nei dispositivi di feedback aptico di Alps Alpine. I nuovi prodotti abilitati alla tecnologia Active Sensing generano effetti aptici d’alta qualità, ad alta fedeltà e a risposta rapida migliorando le esperienze degli utenti nell’uso delle interfacce uomo-macchina (human-machine interface, HMI) a bordo di veicoli.

La tecnologia di feedback aptico rende l’uso delle HMI a bordo di veicoli più sicuro limitando il rischio di distrazione dei conducenti. Quale il primo licenziatario della tecnologia Active Sensing, Alps Alpine potrà fornire soluzioni di feedback aptico realistico avanzate per applicazioni HMI a bordo di veicoli per tasti, quadranti, interruttori e texture in superfici e schermi tattili sospesi. L’aptica a più alta fedeltà permette alle case automobilistiche di incorporare funzionalità avanzate e abilitare l’evoluzione continua delle esperienze degli utenti a bordo di veicoli.

La tecnologia Active Sensing costituisce un avanzamento rispetto alle tecnologie software per l’aptica standard. Essa fornisce un controllo in tempo reale delle vibrazioni dell’attuatore permettendo riposte chiare, nitide e istantanee all’interazione dell’utente. Essa impiega un algoritmo robusto che reagisce allo stato corrente dell’attuatore assumendo decisioni di comando in tempi inferiori al millisecondo generando effetti aptici ad alta fedeltà.

“Abbiamo ricevuto un feedback positivo dai nostri clienti alla fiera CES 2020 sulla dimostrazione di prodotto in cui la tecnologia Active Sensing di Immersion è stata abbinata agli attuatori e alle avanzate tecnologie per superfici tattili di Alps Alpine” ha affermato Yasuo Sasao, Direttore e Vicepresidente senior della divisione Ingegneria di ALPS ALPINE CO., LTD. “Accogliamo con vivo entusiasmo l’opportunità per ampliare la nostra collaborazione con Immersion e creare altre soluzioni aptiche per il mercato.”

“Questa nuova fase della nostra collaborazione in ambito tecnologico e la stipula del nuovo contratto di licenza con Alps Alpine costituiscono un’importante pietra miliare per la tecnologia Active Sensing” ha dichiarato Jared Smith, Vicepresidente della divisione Vendite globali presso Immersion. “La tecnologia Active Sensing innalzerà a un nuovo livello le nostre capacità aptiche rendendo possibili molti altri casi d’uso nel mercato. Siamo orgogliosi di intraprendere questo prossimo passo con Alps Alpine per l’avanzamento continuo della tecnologia aptica.”

Questo contratto di licenza è il risultato di una collaborazione di lunga data tra Immersion e Alps Alpine per lo sviluppo e la commercializzazione congiunti di nuove soluzioni aptiche.

Informazioni su Immersion

Immersion Corporation (NASDAQ: IMMR) è una prestigiosa azienda innovatrice impegnata nello sviluppo di tecnologie di feedback tattile, altresì chiamate tecnologie aptiche. La società fornisce soluzioni tecnologiche per la creazione di esperienze immersive e realistiche che migliorano le interazioni digitali servendosi del senso del tatto degli utenti. Le tecnologie di Immersion sono state adottate in più di 3 miliardi di dispositivi digitali e forniscono funzionalità aptiche in prodotti che trovano impiego nei settori dei dispositivi mobili, automobilistico, dei giochi e dell’elettronica di consumo. Immersion, la cui sede generale è ubicata a San Francisco in California, possiede sedi in diverse regioni del mondo. Per ulteriori informazioni visitate www.immersion.com.

Informazioni su ALPS ALPINE Corp.

Alps Alpine Co., Ltd. è un importante fornitore di componenti elettronici e dispositivi d’informazione a bordo di veicoli. Dalla sua fondazione nel 1948 essa ha realizzato numerose novità settoriali e prodotti senza eguali nel settore. Essa possiede al momento 110 sedi ubicate in 26 Paesi in diverse regioni del mondo e fornisce approssimativamente 40.000 prodotti e soluzioni a 2.000 clienti circa a livello mondiale. Tali prodotti includono interruttori, sensori e moduli di comunicazione di dati, prodotti per unità come sfasatori elettronici per sistemi di navigazione per veicoli e automobili per uso commerciale e sistemi e servizi come app per smartphone e chiavi digitali basati su blockchain.

Per ulteriori informazioni visitate www.alpsalpine.com.

