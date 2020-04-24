Nadro改由Rimini Street為其SAP S/4HANA、Business Suite 7和HANA資料庫提供支援服務

拉斯維加斯和墨西哥市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品第三方支援服務的主要提供者和Salesforce合作夥伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) 今日宣佈，向墨西哥各地2.5萬家藥房分銷藥品和商品的主要經銷商Nadro已從SAP改換至Rimini Street，為其SAP S/4HANA、Business Suite 7和HANA資料庫軟體全面部署環境提供支援服務。改用Rimini Street回應超快、屢獲殊榮的支援模式，使得Nadro能夠降低成本，並改善所獲得支援的廣度、深度和回應速度，與此同時還能改善營運效率。Nadro的IT組織現在能夠專注於將改善其經銷競爭優勢和支撐該公司成長的策略性專案。

此新聞稿包含多媒體內容。完整新聞稿可在以下網址查閱：https://www.businesswire.com/news/home/20200422005082/en/

Rimini Street支援服務有助於加速創新

Nadro擁有複雜、高度客製化的基礎架構，該基礎架構在整個公司及其17個分銷中心以混合、整合式方式部署的S/4HANA、Business Suite 7和SAP HANA資料庫軟體上運行。作為整個公司成本最佳化計畫的一部分，Nadro IT部門調查分析整個集團內的各種費用，隨即，該公司的SAP維護和支援成本被標記為需要進一步探討的項目。經過持續的盡職調查過程，期間以可靠的任務關鍵型支援模式來確定和選擇最佳的第三方支援服務供應商之後，Nadro改由Rimini Street提供支援服務，現在能夠加速推動整個企業內的新創新專案。

Nadro IT總監Jorge Malo表示：「改由Rimini Street為我們的混合式SAP S/4HANA、Business Suite 7和HANA資料庫軟體環境提供支援服務，Nadro可以降低IT營運成本，並將節省的資金用於打造整個公司的創新專案，改善我們的營運效率，以及提升我們的客戶服務品質。我們對從Rimini Street獲得的SAP軟體產品組合日常服務和支援水準感到非常滿意，而且堅信將在未來幾年取得豐碩的合作成果。」

與Rimini Street的所有客戶一樣，Nadro也獲得一名指派的首席支援工程師(PSE)，他們在SAP軟體方面擁有平均15年的從業經驗，並由功能和技術工程師團隊提供全年無休的全天候支援。客戶還能夠獲得該公司業界領先的服務水準協定(SLA)，以及保證對重大(P1)問題的回應時間不超過15分鐘。此外，Nadro從Rimini Street獲得了對其目前軟體版本至少15年的保證支援，且無需任何必要的升級或遷移。

Rimini Street支援各種SAP產品，包括S/4HANA、Business Suite 7（包括ECC6）、BusinessObjects、HANA資料庫和Sybase資料庫產品系列。

Rimini Street執行長Seth A. Ravin表示：「Nadro需要將其IT資源集中於數位創新上，以改善競爭優勢和支撐成長。改由Rimini Street提供支援服務，Nadro釋出了寶貴的資源——時間、人力和資金——以達成其策略性目標，並且他們已重​​新取得對IT發展藍圖的控制權。Nadro現在可以按照自己的藍圖和自身的條件籌畫未來。」

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球企業軟體產品和服務提供者，也是甲骨文和SAP軟體產品第三方支援服務的主要提供商以及Salesforce合作夥伴。公司致力於提供優質、超快回應和整合式應用程式管理和支援服務，能夠讓企業軟體授權用戶節省大量的成本，釋出資源用於創新，並取得更好的業績。各行各業的2,000多家全球性組織、財星500大企業、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的應用企業軟體產品和服務提供者。查詢詳情，請造訪http://www.riministreet.com，透過@riministreet在Twitter上關注我們，並在Facebook和LinkedIn上關注我們。(C-RMNI)

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞語：「可能 」、「應 」、「會 」、「計畫 」、「打算 」、「預期 」、「認為 」、「估計 」、「預測 」、「潛在 」、「似乎 」、「尋求 」、「繼續 」、「未來 」、「將 」、「預計 」、「展望 」或其他類似詞語、短語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長計畫和我們對於此等計畫投資之預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理層目前的預期，並非是對實際業績的預測，也不是歷史事實。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於：對我們的業務造成干擾的災難性事件，Rimini Street經營業務環境的變化，包括通貨膨脹和利率，以及影響Rimini Street所在行業的一般性金融、經濟、監管和政治條件；待決訴訟或政府調查或任何新訴訟的不利進展；以有利條款籌集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及我們能否從營運中產生現金流，以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金；我們的現金和現金等價物是否足以滿足我們的流動性要求；我們流通在外的13.00% A輪優先股的條款和影響；稅負、政府法律和法規的變化；競爭產品和定價活動；無法實現獲利性成長；客戶採用最近推出產品和服務的情況，包括 Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security以及針對Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 產品的服務，以及我們預計將於近期推出的其他產品和服務；Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員；RMNI股本證券長期價值存在不確定性；以及Rimini Street於2020年3月16日呈報的Form 10-K年報所列標題「風險因素」項下所討論的內容，Rimini Street未來的Form 10-K年報、Form 10-Q季報和Form 8-K現狀報告不時對此等內容的更新，以及公司向美國證券交易委員會遞交的其他文件。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發佈之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預期後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應視為代表Rimini Street在本新聞稿發佈之日後任何日期的觀點。

© 2020 Rimini Street, Inc.版權所有。“Rimini Street”是Rimini Street, Inc.在美國和其他國家的註冊商標，Rimini Street、Rimini Street標誌和兩者之間的任意組合，以及其他帶有TM標記的標誌，均為Rimini Street, Inc.的商標。所有其他商標仍是其各自所有者的財產。除非另行說明，Rimini Street與此類商標所有者或本新聞稿中所提到的其他公司沒有任何從屬、代言或結盟關係。

原文版本可在businesswire.com上查閱：https://www.businesswire.com/news/home/20200422005082/en/

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。