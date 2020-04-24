Nadro改由Rimini Street为其SAP S/4HANA、Business Suite 7和HANA数据库提供支持服务

拉斯维加斯和墨西哥城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球企业软件产品和服务提供商、甲骨文和SAP软件产品领先的第三方支持服务提供商和Salesforce合作伙伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) 今日宣布，向墨西哥各地2.5万家药店经销药品和商品的领先企业Nadro已从SAP改换至Rimini Street，为其SAP S/4HANA、Business Suite 7和HANA数据库软件全面部署环境提供支持服务。通过改用Rimini Street响应超快、屡获殊荣的支持模式，Nadro能够降低成本，提升所获得支持的广度、深度和响应速度，与此同时还能提高运营效率。Nadro的IT组织现在能够专注于提高其经销竞争优势和支持该公司发展的战略项目。

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Rimini Street支持服务助力加速创新

Nadro拥有复杂、高度定制的基础架构，该基础架构以整个公司及其17个分销中心的S/4HANA、Business Suite 7和SAP HANA数据库软件混合一体化部署方式运行。作为整个公司成本优化计划的一部分，Nadro IT部门对整个公司的各种费用进行了分析，随即，该公司的SAP维护和支持成本被标记为需要进一步探讨的候选项目。经过持续的尽职调查过程，期间以可靠的任务关键型支持模式来确定和选择最佳的第三方支持服务供应商之后，Nadro改由Rimini Street提供支持服务，现在能够加快推进整个企业内的新的创新项目。

Nadro IT总监Jorge Malo表示：“通过改由Rimini Street为我们的混合SAP S/4HANA、Business Suite 7和HANA数据库软件环境提供支持服务，Nadro可以降低IT运营成本，并将节省的资金用于打造整个公司的创新项目，提高我们的运营效率，以及提升我们的客户服务的质量。我们对从Rimini Street获得的SAP软件产品组合日常服务和支持水平感到非常满意，而且坚信这将在未来几年中取得丰硕的合作成果。”

与Rimini Street的所有客户一样，Nadro也获得一名指派的首席支持工程师(PSE)，他们在SAP软件方面拥有平均15年的从业经验，并由功能和技术工程师团队提供全年无休的全天候支持。客户还能够获得该公司业界领先的服务水平协议(SLA)，以及保证对重大(P1)问题的响应时间不超过15分钟。此外，Nadro从Rimini Street获得了对其当前软件版本至少15年的保证支持，且无需任何必要的升级或迁移。

Rimini Street支持各种SAP产品，包括S/4HANA、Business Suite 7（包括ECC6）、BusinessObjects、HANA数据库和Sybase数据库产品系列。

Rimini Street首席执行官Seth A. Ravin表示：“Nadro需要将其IT资源集中到数字创新上，以提高竞争优势和支持增长。通过改由Rimini Street提供支持服务，Nadro释放了宝贵的资源——时间、人力和资金——以实现其战略目标，并且他们已重​​新获得对IT发展路线图的控制。Nadro现在可以按照自己的发展路线图和自身的条件筹划未来。”

关于Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球领先的企业软件产品和服务提供商、甲骨文和SAP软件产品第三方支持服务的主要提供商以及Salesforce合作伙伴。公司致力于提供优质、超快响应和一体化应用管理和支持服务，能够让企业软件授权用户节省大量的成本，解放资源用于创新，并实现更好的业绩。各行各业2,000多家全球性组织、财富500强公司、中型企业、公共事业部门和其他机构都选择Rimini Street作为其信赖的应用企业软件产品和服务提供商。垂询详情，请访问http://www.riministreet.com，通过@riministreet在Twitter上关注我们，并通过Facebook和LinkedIn关注我们。(C-RMNI)

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些声明并非是历史事实，而是《1995年私人证券诉讼改革法》安全港条款所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常含有以下词语：“可能”、 “应”、 “会”、 “计划”、 “打算”、 “预期”、 “认为”、 “估计”、 “预测”、 “潜在”、 “似乎”、 “寻求”、 “继续”、 “未来”、 “将”、 “预计”、 “展望”或其他类似词语、短语或表述。这些前瞻性陈述包括但不限于我们对未来事件、未来机会、全球扩张及其他增长动议和我们关于此等动议投资的预期的陈述。这些陈述基于不同的假设以及管理层当前的预期，并非是对实际业绩的预测，也不是历史事实。这些陈述取决于与Rimini Street业务有关的多个风险和不确定性因素，而且实际结果可能会发生重大变化。这些风险和不确定性因素包括但不限于，对我们的业务造成干扰的灾难性事件，Rimini Street运营业务环境的变化，包括通胀和利率以及影响Rimini Street所在行业的一般性金融、经济、监管和政治条件；待决诉讼或政府调查或任何新诉讼的不利进展；以有利条款筹集额外股本或进行债务融资的需要和能力，以及我们能否从运营中产生现金流，以帮助为我们增长计划中增加的投资提供资金；我们的现金和现金等价物是否足以满足我们的流动性要求；我们未发行的13.00% A轮优先股的条款和影响；税收、政府法律和法规的变化；竞争产品和定价活动；无法实现盈利性增长；客户采用最近推出产品和服务的情况，包括 Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security以及针对Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 产品的服务以及我们预计将于近期推出的其他产品和服务；Rimini Street管理团队损失一名或多名成员；RMNI股本证券长期价值存在不确定性；以及Rimini Street于2020年3月16日呈报的Form 10-K年报所列标题“风险因素”项下所讨论的内容，Rimini Street未来的Form 10-K年报、Form 10-Q季报和Form 8-K现状报告不时对此等内容的更新以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件。此外，前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日Rimini Street的预期、计划或对未来事件的预测和观点。Rimini Street预计后续事件和发展将导致Rimini Street的评估发生变化。然而，尽管Rimini Street可能会在未来某个时间点选择更新这些前瞻性陈述，但Rimini Street特别声明，除法律规定之外，公司没有这方面义务。这些前瞻性陈述不应被看作代表Rimini Street在本新闻稿发布之日后任何日期的观点。

© 2020 Rimini Street, Inc.版权所有。“Rimini Street”是Rimini Street, Inc.在美国和其他国家的注册商标，Rimini Street、Rimini Street标志和两者之间的任意组合以及其他带有TM标记的标志均为Rimini Street, Inc.的商标。所有其他商标仍是其各自所有者的财产。除非另行说明，Rimini Street与此类商标所有者或本新闻稿中所提到的其他公司没有任何从属、代言或结盟关系。

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