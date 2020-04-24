西聯匯款拓展全球即時支付網路

丹佛--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--跨境和跨幣種匯款與支付業務頂尖業者西聯匯款（紐交所代碼：WU）今天宣布，將繼續拓展其全球即時匯款和支付網路，讓使用品牌匯款與支付業務以及持續擴大之白標業務的消費者與客戶能從中受益。

西聯匯款公司擁有遍佈全球的龐大服務網路，超過55萬個零售代理商服務據點涵蓋200多個國家和地區，數十年來不斷為客戶提供即時支付服務。如今，客戶藉助西聯匯款大幅拓展的服務能力，可向50個國家的特定銀行與數位錢包進行即時跨境、跨幣種轉帳和付款，在全球快速移轉資金。自今年年初以來，這個拓展行動一直大步向前邁進，目標是在2020年底時，實現多達100個國家間的即時匯款與支付能力。西聯匯款全球網絡現在包括超過40億個銀行帳戶和錢包。

多年來，數位收款與支付一直是西聯匯款的戰略核心。尤其在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發後，這項功能對於希望繼續向親人匯款以及進行業務支付的用戶來說更加難能可貴。在此危機期間，西聯匯款致力於提升公司的數位匯款能力，以便更多消費者與企業足不出戶，便可安心進行必要的跨境支付和轉帳。

上個月，西聯匯款宣布公司2019年成長最快的分支「數位匯款服務」將拓展至全球超過75個國家。公司的數位服務囊括了在世界銀行排名前20的全球主要匯款輸出國。與此相似，公司的全球銀行帳戶與錢包支付網路，以及向特定銀行帳戶與錢包的即時支付能力，同樣涵蓋了世界上大多數主要匯款接收國家。鑒於COVID-19危機期間貨幣流動的重要性，這種端到端的服務範圍，確保全球數百萬最為活躍的匯款用戶能夠受惠於這些可靠、便捷的數位服務。

「西聯匯款將繼續透過投資與拓展我們的全球網路來實施既定戰略，使企業和消費者能夠按照自己所希望的方式盡快將資金移轉或支付至所需的地點。」西聯匯款總裁暨執行長Hikmet Ersek表示，「COVID-19危機進一步增強了我們希望成為個人與企業即時全球匯款可靠合作夥伴的信念。」

Ersek繼續說道：「這是西聯匯款全球網路透過不斷拓展全球業務範圍、互連性和服務速度，創造難以匹敵之客戶收益的典型範例。我們獨特的平台消除了國際壁壘，客戶因此可以在越來越多的地點即時取得資金。我們擁有堅實的消費者匯款業務根基，以此為基礎，我們正將自己定位為下一代支付業務以及可滿足金融機構多樣化跨境支付需求的首選平台。」

如今，西聯匯款已針對50個國家的特定銀行或數位錢包提供消費者對消費者即時跨境支付功能，包括：奧地利、孟加拉、保加利亞、蒲隆地、柬埔寨，喀麥隆、中國、哥斯達黎加、賽普勒斯、捷克、剛果民主共和國（DRC）、丹麥、愛沙尼亞、衣索比亞、斐濟、芬蘭、法國、迦納、瓜地馬拉、印度、印尼、義大利、象牙海岸、肯亞、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬拉威、墨西哥、蒙古、莫三比克、尼泊爾、荷蘭、奈及利亞、巴基斯坦、菲律賓、葡萄牙、盧安達、塞內加爾、西班牙、斯里蘭卡、瑞典、瑞士、坦尚尼亞、土耳其、烏干達、烏克蘭、阿拉伯聯合大公國、尚比亞和辛巴威。

加速跨境即時轉帳服務速度

西聯匯款全球跨境、跨幣種資金移轉平台的優勢（包括國際即時跨境轉帳、全球結算能力、網路、法令遵循和技術系統），使公司成為全球貨幣移轉與付款方面最重要的整合商，並為客戶以及金融機構與其他付款提供商提供全球化服務。

除了範圍廣泛的數位足跡以及結算與法令遵循基礎架構之外，西聯匯款還擁有全球服務網路，可向200多個國家和地區超過55萬個代理商服務據點即時支付款項。

西聯匯款最近宣布的開放平台戰略，使公司能夠創新連結數位與實體貨幣世界，同時幫助各大頂尖組織擴大全球服務範圍。公司提供銀行與其他支付提供商一系列應用程式介面（API），與公司的跨境、跨幣種資金移轉平台進行整合，同時提供西聯匯款資金管理、對帳和全球法遵能力等額外功能。

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關於西聯匯款

西聯匯款公司（紐交所代碼：WU）是全球跨境、跨幣種匯款與支付平台的頂尖業者。我們的全通路平台將數位與現實世界彼此相連，為消費者及企業實現快速、便捷、可靠的匯款、收款與支付。截至2019年12月31日，我們的服務網路遍及200多個國家和地區，超過55萬個代理商據點提供我們的品牌服務，用戶可向數十億個帳戶進行匯款。此外，我們2019年成長最快的通路westernunion.com已在逾75個國家及部分地區展開業務，將資金匯達全球各地。 西聯匯款運用其遍佈全球的服務網，更加出色地推動資金流轉，建立起家庭、朋友和企業之間的連結，實現金融普惠並支援經濟成長。如需瞭解更多資訊，請造訪www.westernunion.com。