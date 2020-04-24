西联汇款拓展全球即时支付网络

丹佛--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯) -- 跨境和跨币种汇款与支付业务领军企业西联汇款（纽交所代码：WU）今天宣布，将继续拓展其全球即时汇款和支付网络，让使用品牌汇款与支付业务以及持续扩大的白标业务的消费者与客户能从中受益。

西联汇款公司拥有遍布全球的庞大服务网络，超过55万个零售代理服务网点涵盖200多个国家和地区，数十年来不断为客户提供即时支付服务。如今，客户借助西联汇款大幅拓展的服务能力，可向50个国家/地区的特定银行与数字钱包进行即时跨境、跨币种转账和付款，在全球快速转移资金。自今年年初以来，拓展战略一直大步向前迈进，目标是在2020年底时，实现多达100个国家/地区间的即时汇款与支付能力。西联汇款的全球网络现在包括超过40亿个银行帐户和钱包。

多年来，数字收付款一直是西联汇款的战略支柱。尤其在新型冠状病毒（COVID-19）疫情暴发后，这项功能对于希望继续向亲人汇款以及进行业务支付的用户来说更加难能可贵。在此危机期间，西联汇款致力于提升公司的数字汇款能力，以便更多消费者与企业足不出户，便可安心进行必要的跨境支付和转账。

上个月，西联汇款宣布公司2019年成长最快的分支“数字汇款服务”将拓展至全球超过75个国家/地区。公司的数字服务囊括了由世界银行排名前20位的全球主要汇款输出国家/地区。与此相似，公司的全球银行账户与钱包支付网络，以及向特定银行账户与钱包的即时支付能力，同样涵盖了世界上大多数主要汇款接收国家/地区。鉴于COVID-19危机期间货币流动的重要性，这种端到端的服务范围，确保全球数百万最为活跃的汇款用户能够受惠于这些可靠、便捷的数字服务。

“西联汇款将继续通过投资与拓展我们的全球网络来实施既定战略，使企业和消费者能够按照自己所希望的方式尽快将资金转移或支付至所需的地点。”西联汇款总裁兼首席执行官Hikmet Ersek表示，“COVID-19危机进一步增强了我们希望成为个人与企业即时全球汇款可靠合作伙伴的信念。”

Ersek继续说道：“这是西联汇款全球网络通过不断拓展全球业务范围、互连性和服务速度，创造难以匹敌的客户收益的典型范例。我们的独特平台消除了国际壁垒，客户因此可以在越来越多的地点即时收取资金。我们拥有坚实的消费者汇款业务根基，以此为基础，我们正将自己定位为下一代支付业务以及可满足金融机构多样化跨境支付需求的首选平台。”

如今，西联汇款已针对50个国家/地区的特定银行或数字钱包提供消费者对消费者即时跨境支付功能，包括：奥地利、孟加拉国、保加利亚、布隆迪、柬埔寨、喀麦隆、中国、哥斯达黎加、塞浦路斯、捷克共和国、刚果民主共和国（DRC）、丹麦、爱沙尼亚、埃塞俄比亚、斐济、芬兰、法国、加纳、危地马拉、印度、印度尼西亚、意大利、象牙海岸、肯尼亚、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马拉维、墨西哥、蒙古、莫桑比克、尼泊尔、荷兰、尼日利亚、巴基斯坦、菲律宾、葡萄牙、卢旺达、塞内加尔、西班牙、斯里兰卡、瑞典、瑞士、坦桑尼亚、土耳其、乌干达、乌克兰、阿拉伯联合酋长国、赞比亚和津巴布韦。

加速跨境即时转账服务速度

西联汇款全球跨境、跨币种资金转移平台的优势（包括国际即时跨境转账、全球结算能力、网络、合规性和技术系统），使公司成为全球货币转移与付款方面最重要的整合商，并为客户以及金融机构与其他付款提供商提供全球化服务。

除了范围广泛的数字足迹以及结算与合规性基础架构之外，西联汇款还拥有全球服务网络，可向200多个国家和地区超过55万个代理商服务网点即时支付款项。

西联汇款最近宣布的开放平台战略，使公司能够创新连接数字与实体货币世界，同时帮助各大顶尖组织扩大全球服务范围。公司向银行与其他支付服务商提供一系列应用程序编程接口（API），可与公司的跨境、跨币种资金转移平台进行整合，同时提供西联汇款资金管理、对账和全球合规性等额外功能。

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关于西联汇款

西联汇款公司（纽交所代码：WU）是全球跨境、跨币种汇款与支付平台的领军企业。我们的全渠道平台实现了数字与现实世界的融合，让消费者和企业可享受快速、便捷、可靠的汇收款与支付服务。截至2019年12月31日，我们的服务网络遍及200多个国家和地区，超过55万个代理网点提供我们的品牌服务，用户可向数十亿个账户进行汇款。此外，我们2019年增长最快的渠道westernunion.com已向逾75个国家及部分地区开放，可将资金汇达全球各地。 西联汇款运用其遍布全球的服务网络，更加出色地推动资金流转，建立起家庭、朋友和企业之间的联系，实现金融普惠并支持经济增长。如需了解更多信息，请访问www.westernunion.com。