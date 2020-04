Western Union espande la rete globale di pagamenti in tempo reale

DENVER--(BUSINESS WIRE)--Western Union (NYSE: WU), leader mondiale nella circolazione monetaria e nei pagamenti transfrontalieri e multivaluta, ha annunciato oggi che continuerà ad espandere la propria rete globale di movimentazione monetaria e di pagamenti in tempo reale a beneficio dei consumatori e dei clienti ampliando i suoi servizi di trasferimento e pagamento nonché le sue soluzioni white label.

La vasta rete globale di sedi locali di Western Union, con oltre 500.000 agenzie in più di 200 paesi e territori, offre da molti decenni pagamenti in pochi minuti. Adesso i clienti di Western Union hanno la possibilità di movimentare rapidamente fondi in tutto il mondo grazie all'estensione della capacità dell'azienda di trasferire denaro e pagamenti crossfrontalieri e multivaluta in tempo reale a 50 paesi, qualora effettuati verso banche e portafogli digitali selezionati. L'espansione è stata accelerata dall'inizio di quest'anno con l'obiettivo di valutare, entro la fine del 2020, 100 paesi in merito alle loro capacità di operare in tempo reale. La rete globale di Western Union ora include oltre quattro miliardi di conti bancari e portafogli.

L'espansione del pay-in e del pay-out digitali di Western Union, pilastro strategico da anni, è diventata adesso particolarmente cruciale perché le persone in tutto il mondo continuano a inviare denaro ai loro cari e a effettuare pagamenti commerciali durante la pandemia di COVID-19. Durante la crisi, Western Union si è concentrata sull'accelerazione dell'espansione delle sue capacità di trasferimento di denaro digitale per assicurare che un maggior numero di consumatori e imprese potessero effettuare, dalla sicurezza delle loro case, pagamenti e trasferimenti transfrontalieri essenziali.

Lo scorso mese Western Union ha annunciato l'espansione dei propri servizi di trasferimento di denaro digitale, la componente della sua attività commerciale con la crescita maggiore nel 2019, a oltre 75 paesi. I servizi digitali della Società coprono i top 20 paesi al mondo che inviano rimesse, secondo la classifica della Banca Mondiale. Analogamente, la rete globale di conti bancari e di portafogli della Società, insieme al servizio di invio di denaro in pochi minuti a conti bancari e portafoglio selezionati, copre la maggior parte dei paesi più importanti che ricevono rimesse. Data la natura cruciale dei movimenti monetari durante la crisi del COVID-19, questa copertura capillare assicura che questi servizi digitali affidabili e convenienti siano disponibili a milioni di movimentatori di denaro tra i più attivi al mondo.

“Western Union continua a implementare la sua strategia di investimento e di sviluppo della propria rete globale per consentire alle aziende e ai consumatori di movimentare denaro o di effettuare pagamenti come preferiscono, dove preferiscono e il più rapidamente possibile”, ha dichiarato il presidente e CEO di Western Union Hikmet Ersek. “La crisi del COVID-19 ha rafforzato il nostro impegno a essere un partner affidabile per le persone e le imprese che desiderano spostare fondi a livello globale in tempo reale.”

Ersek ha così continuato: “Questo è un buon esempio di come la copertura globale in costante espansione, l'interconnessione e la velocità della rete globale di Western Union generino vantaggi per i clienti difficili da eguagliare. La nostra piattaforma esclusiva si apre un varco tra le complessità internazionali consentendo ai clienti di accedere ai propri fondi in tempo reale in un numero sempre crescente di paesi e territori. Espandendo la nostra base di rimesse dei consumatori, ci stiamo posizionando come piattaforma di elezione per le aziende di pagamento e gli istituti finanziari della prossima generazione e le loro diverse esigenze di pagamento transfrontaliero”.

Il servizio di Western Union di invio di pagamenti transfrontalieri da consumatore a consumatore in tempo reale è ora attivo verso banche o fornitori di portafogli digitali selezionati di 50 paesi: Austria, Bangladesh, Bulgaria, Burundi, Cambogia, Camerun, Cina, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Repubblica Democratica del Congo (RDC), Danimarca, Estonia, Etiopia, Figi, Finlandia, Francia, Ghana, Guatemala, India, Indonesia, Italia, Costa d'Avorio, Kenya, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malawi, Messico, Mongolia, Mozambico, Nepal, Paesi Bassi, Nigeria, Pakistan, Filippine, Portogallo, Ruanda, Senegal, Spagna, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Tanzania, Turchia, Uganda, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Zambia e Zimbabwe.

Accelerare l'accesso ai trasferimenti transfrontalieri in tempo reale

L'evoluzione della piattaforma globale transfrontaliera e multivaluta di circolazione monetaria di Western Union – che comprende trasferimenti transfrontalieri internazionali in tempo reale, funzioni di regolamentazione, network, conformità e sistemi tecnologici globali – sta facendo della Società il più importante gestore al mondo di pagamenti e movimenti di denaro, che globalizza i servizi sia per i propri clienti sia per gli istituti finanziari e altri fornitori di servizi di pagamento.

Oltre a una solida infrastruttura in termini di presenza digitale, regolamentazione e conformità, Western Union vanta una rete globale di sedi che consentono di trasferire denaro in pochi minuti a oltre 550.000 agenzie in più di 200 paesi e territori.

La strategia di piattaforma aperta di Western Union, da poco annunciata, consente alla società di collegare in modo innovativo il mondo digitale e fisico del denaro aiutando le principali organizzazioni a scalare i loro servizi a livello globale. La Società offre alle banche e ad altri fornitori di servizi di pagamento un portafoglio di interfacce di programmazione delle applicazioni (API) da integrare con la sua piattaforma di circolazione monetaria transfrontaliera e multivaluta, con l'ulteriore vantaggio dell'apporto da parte di Western Union di competenze di gestione della liquidità, della riconciliazione e della conformità globale.

WU-G

Informazioni su Western Union

La Western Union Company (NYSE: WU) è leader mondiale nella circolazione monetaria e i pagamenti transfrontalieri multivaluta. La nostra piattaforma multicanale collega il mondo digitale e quello fisico e consente ai consumatori e alle aziende di inviare e ricevere denaro ed effettuare pagamenti in modo rapido, semplice e affidabile. Al 31 dicembre 2019, la nostra rete comprendeva oltre 550.000 agenzie al dettaglio che offrivano i nostri servizi in oltre 200 paesi e territori, con la possibilità di inviare denaro a miliardi di conti. Inoltre, westernunion.com, il nostro canale in più rapida crescita nel 2019, è disponibile in 75 paesi, oltre che in ulteriori territori, per l'invio di denaro in ogni parte del mondo. Grazie a una portata di livello globale, Western Union movimenta denaro per collegare al meglio famiglie, amici e imprese, sostenendo così l'inclusione finanziaria e la crescita economica. Per maggiori informazioni visitare il sito www.westernunion.com.