Immersion et Alps Alpine annoncent un nouveau partenariat dans le cadre de la licence de technologie Active Sensing™

SAN FRANCISCO et TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Immersion Corp. (NASDAQ : IMMR), l’innovateur leader de la technologie de rétroaction tactile, a annoncé aujourd’hui la signature avec ALPS ALPINE Co., Ltd. d'un nouvel accord de licence portant sur l'intégration de la technologie Active Sensing™ d’Immersion dans les appareils à rétroaction tactile d’Alps Alpine. Les nouvelles solutions produit basées sur la technologie Active Sensing offrent des effets tactiles haute qualité, haute fidélité et à réponse rapide pour une expérience utilisateur améliorée dans les interfaces homme/machine (IHM) des véhicules automobiles.

La technologie de rétroaction tactile rend plus sûre pour le conducteur l’utilisation de l’IHM d’un véhicule et réduit la distraction du conducteur. En tant que premier titulaire de licence pour la technologie Active Sensing, Alps Alpine peut fournir aux applications IHM automobiles des solutions avancées de rétroaction tactile réaliste pour boutons, cadrans, commutateurs et textures dans les écrans et les surfaces tactiles suspendus. Avec une haptique haute fidélité, les constructeurs automobiles peuvent introduire des fonctionnalités avancées et continuer de faire évoluer l’expérience utilisateur dans la voiture.

La technologie Active Sensing représente une avancée par rapport aux technologies logicielles haptiques standard. Elle offre un contrôle en temps réel des vibrations de l’actionneur permettant des réponses propres, nettes et instantanées à l’interaction d’un utilisateur. Elle utilise un algorithme robuste qui permet de réagir à l’état actuel de l’actionneur, prenant des décisions de commande toutes les sous-millisecondes pour produire des effets haptiques haute fidélité.

« Durant le salon CES 2020, nos clients ont émis des avis positifs après la démonstration de produit combinant la technologie Active Sensing d’Immersion, les actionneurs d’Alps Alpine et les technologies avancées de surface tactile », a déclaré Yasuo Sasao, directeur et vice-président principal de l’ingénierie chez ALPS ALPINE CO., LTD. « Nous sommes ravis de développer notre collaboration avec Immersion et de produire des solutions haptiques supplémentaires pour le marché. »

« Cette nouvelle phase de collaboration technologique et de licence de produit avec Alps Alpine représente une étape importante pour la technologie Active Sensing », a confié pour sa part Jared Smith, vice-président des ventes mondiales chez Immersion. « Grâce à la technologie Active Sensing, nos capacités haptiques vont atteindre un nouveau supérieur et permettre de nombreux autres cas d’utilisation sur le marché. Nous sommes fiers de franchir cette nouvelle étape avec Alps Alpine et d’assurer ainsi le progrès continu de la technologie haptique. »

Cet accord de licence s’appuie sur une collaboration de longue date déjà existante entre Immersion et Alps Alpine visant à développer et à commercialiser conjointement de nouvelles solutions haptiques.

À propos d’Immersion

Immersion Corporation (NASDAQ : IMMR) est l’innovateur leader de la technologie de rétroaction tactile, connue aussi sous le nom d’haptique. La société fournit des solutions technologiques visant à créer des expériences immersives et réalistes qui améliorent les interactions numériques en engageant le sens du toucher de l’utilisateur. La technologie d’Immersion a été adoptée dans plus de 3 milliards d’appareils numériques et assure l’haptique dans des produits mobiles, automobiles, de jeux, médicaux et électroniques grand public. Immersion a son siège social à San Francisco, en Californie, et possède des bureaux dans le monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.immersion.com.

À propos d’ALPS ALPINE Corp.

Alps Alpine Co., Ltd. est un fabricant de premier plan de composants électroniques et d’équipements d’informations embarqués pour véhicules. Depuis sa fondation en 1948, la société a produit de nombreux produits inédits et n° 1. Elle gère actuellement 110 bases réparties dans 26 pays à travers le monde et fournit environ 40 000 produits et solutions à environ 2 000 clients dans le monde. Ces solutions comprennent des produits pour dispositifs de type commutateurs, capteurs et modules de communication de données, des produits unitaires comme des sélecteurs électroniques pour véhicules et des systèmes de navigation automobile à usage commercial, ainsi que des systèmes et services tels que des applications pour smartphones et des clés numériques utilisant la technologie blockchain.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.alpsalpine.com

