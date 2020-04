Velodyne Lidar anuncia acordo com a TLD

Velodyne’s high performing sensors help TLD’s TractEasy® navigate and maneuver in complex and live ramp environments to move cargo in a safe, reliable way and does not require any infrastructure change.

TLD uses Velodyne lidar sensors in production of its TractEasy® autonomous electric baggage tractor that enables a significant increase in productivity, efficiency and labor savings in airport and industrial operations. (Photo: Velodyne Lidar)

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Velodyne Lidar, Inc. anunciou hoje um contrato de três anos com a TLD, líder global em equipamentos de apoio em solo. A TLD utiliza sensores lidar da Velodyne na produção de seu trator de bagagem autônomo e elétrico TractEasy®, que possibilita um considerável incremento de produtividade, eficiência e economia em mão de obra para operações aeroportuárias e industriais.

A TLD ampliará sua inovadora frota de tratores TractEasy com os mais modernos sensores da Velodyne, para proporcionar navegação segura e eficiente em vias submetidas às mais diversas condições climáticas. O TractEasy é um trator de reboque que não gera emissões e transfere, com uma abordagem de condução autônoma, bagagens e frete de terminais de aeroportos a áreas de aeronaves pelas vias de serviço. Ele também pode lidar com transporte terrestre de produtos em unidades industriais e centros de logística, tanto em ambientes internos quanto externos. O TractEasy pode circular a até 25 km/h e possui 25 toneladas de capacidade máxima de tração.

“Os sensores de alto desempenho da Velodyne ajudam o TractEasy a navegar e manobrar em ambientes complexos e íngremes, para movimentar cargas de modo seguro e confiável, e não requer nenhuma mudança na infraestrutura”, comentou Nicolas Verin, CEO da TLD-Europe. “As soluções lidar da Velodyne possibilitam que nossos tratores aumentem a produtividade e reduzam os custos operacionais no manejo de bagagens em aeroportos”.

“O TractEasy é um trator de reboque elétrico e de condução autônoma líder de mercado, que eleva consideravelmente a flexibilidade e a eficiência operacionais do transporte terrestre de produtos”, afirmou Erich Smidt, diretor executivo da Velodyne Lidar para a Europa. “Esses tratores demonstram como os sensores lidar da Velodyne oferecem o alcance e o campo de visão necessários para obter visibilidade do que está adiante em vias de tráfego dinâmicas, além de detectar e evitar possíveis obstáculos para permitir operações logísticas mais seguras”.

As soluções lidar com visão circundante da Velodyne produzem imagens com riqueza de dados e a capacidade de detectar objetos de baixa refletividade. Esses sensores são otimizados para excelente desempenho em ambientes internos e externos, operando nas mais diversas condições de luminosidade. Ao combinarem percepção tridimensional de alta resolução com um amplo campo de visão vertical, os sensores lidar da Velodyne permitem a detecção precisa de faixas de pedestres, meios-fios e obstáculos em ambientes de trânsito.

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne oferece soluções lidar inteligentes e poderosas para autonomia e assistência ao condutor. Com sede em San José, Califórnia, a Velodyne é conhecida em todo o mundo por seu portfólio de revolucionárias tecnologias de sensores lidar. David Hall, fundador da Velodyne, inventou em 2005 os sistemas lidar de visão surround em tempo real como parte da Velodyne Acoustics. A invenção de Hall revolucionou a percepção e autonomia para nova mobilidade, mapeamento, robótica e segurança automotiva. A linha de produtos de alto desempenho da Velodyne inclui uma grande variedade de soluções de sensores, incluindo o economicamente acessível Puck™, o versátil Ultra Puck™, o Alpha Prime™ para autonomia avançada, o Velarray™ otimizado para ADAS e o Vella™, revolucionário software para assistência ao condutor.

Sobre a TLD

Há 60 anos no mercado, a TLD (www.tld-group.com) é um importante grupo industrial dedicado a atividades de projeto, montagem, distribuição e suporte pós-vendas de equipamentos de suporte em solo (Ground Support Equipment, GSE) para o setor mundial de aviação. Os produtos da TLD estão presentes na maioria dos aeroportos do mundo. Bem projetados e adaptados aos requisitos específicos de nossos clientes, os equipamentos são mantidos sempre nos mais elevados padrões pelas grandes equipes de engenharia da TLD e montados nas nove fábricas do grupo localizadas na América, Ásia e Europa. A empresa tem como missão oferecer suporte pós-vendas aplicado, eficiente e minucioso a clientes, onde estiverem.

