Immersion en Alps Alpine kondigen een nieuw partnerschapsniveau aan met Active Sensing™-technologie-licentie

SAN FRANCISCO EN TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Immersion Corp. (NASDAQ: IMMR), de toonaangevende ontwikkelaar en licentiegever van touch feedback-technologie, heeft vandaag een nieuwe licentieovereenkomst aangekondigd met ALPS ALPINE Co., Ltd. voor het gebruik van Immersion's Active Sensing™-technologie in de touch feedback-apparaten van Alps Alpine. De nieuwe Active Sensing-technologie-geactiveerde productoplossingen leveren hoogwaardige, natuurgetrouwe en snel reagerende voelbare effecten voor verbeterde gebruikerservaringen in human-machine interfaces (HMI's) in de automobielindustrie.

Touch feedback-technologie maakt het voor bestuurders veiliger om de boordcomputer van een voertuig te bedienen en vermindert de afleiding van de bestuurder. Als eerste licentiehouder van Active Sensing-technologie kan Alps Alpine geavanceerde realistische touch feedbackoplossingen bieden voor HMI-toepassingen in de automobielindustrie voor knoppen, wijzerplaten, schakelaars en texturen in zwevende aanraakschermen en oppervlakken. Met haptiek met een grotere natuurgetrouwheid kunnen autofabrikanten geavanceerde functies introduceren en de gebruikerservaring in de auto blijven ontwikkelen.

Active Sensing-technologie is een vooruitgang die verder gaat dan standaard haptische softwaretechnologieën. Het biedt realtime controle over de trillingen van de actuator, waardoor een zuivere, scherpe en onmiddellijke reactie op de interactie van een gebruiker mogelijk is. Het maakt gebruik van een stabiel algoritme om te reageren op de huidige status van de actuator, en maakt elke milliseconde commandobeslissingen om haptische effecten van hoge kwaliteit te produceren.

“We kregen positieve feedback van onze klanten tijdens CES 2020 op de productdemo die de Immersion Active Sensing-technologie en de actuators van Alps Alpine en geavanceerde aanraakoppervlakkentechnologie combineerde”, zei Yasuo Sasao, directeur, Senior Vice President, Engineering, ALPS ALPINE CO., LTD . “We zijn verheugd om onze samenwerking met Immersion uit te breiden en aanvullende haptische oplossingen voor de markt te produceren.”

“Deze nieuwe fase van technologische samenwerking en productlicentie met Alps Alpine betekent een belangrijke mijlpaal voor Active Sensing-technologie”, zei Jared Smith, VP van Worldwide Sales bij Immersion. “Active Sensing-technologie zal ons naar een nieuw niveau van haptische mogelijkheden brengen en veel meer gebruiksscenario's in de markt mogelijk maken. We zijn trots om met Alps Alpine deze volgende stap voor de voortdurende vooruitgang van haptische technologie te zetten.”

Deze licentieovereenkomst bouwt voort op een langdurige samenwerking tussen Immersion en Alpen Alpine om gezamenlijk nieuwe haptische oplossingen te ontwikkelen en op de markt te brengen.

Over Immersion

Immersion Corporation (NASDAQ: IMMR) is de toonaangevende innovator van touch feedback-technologie, ook wel bekend als haptiek. Het bedrijf biedt technologische oplossingen voor het creëren van immersieve en realistische ervaringen die digitale interacties verbeteren door het gevoel van de aanraking van de gebruiker in te zetten. De technologie van Immersion is overgenomen in meer dan 3 miljard digitale apparaten en biedt het haptiek in mobiele, automotive, gamingproducten en consumentenelektronica. Immersion heeft zijn hoofdkantoor in San Francisco, Californië, met kantoren over de hele wereld. Meer informatie vindt u op www.immersion.com.

Over ALPS ALPINE Corp.

Alps Alpine Co., Ltd. is een toonaangevende fabrikant van elektronische componenten en boordapparatuur voor voertuigen. Het heeft sinds de oprichting in 1948 talloze eerste en nr. 1-producten in de branche geproduceerd. Het heeft momenteel 110 vestigingen in 26 landen over de hele wereld en biedt ongeveer 40.000 producten en oplossingen voor ca. 2.000 klanten wereldwijd. Deze omvatten apparaten zoals schakelaars, sensoren en datacommunicatiemodules, onderdelen zoals elektronische shifters voor voertuigen en autonavigatiesystemen voor commercieel gebruik, en systemen en diensten zoals smartphone-apps en digitale sleutels die gebruikmaken van blockchains.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.alpsalpine.com

(IMMR - C)

