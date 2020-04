Opentrons Faz Parceria com a Zymo Research a fim de Oferecer uma Plataforma Acessível e Automatizada de Testes da COVID-19

BROOKLYN, N.Y.--(BUSINESS WIRE)--Zymo Research Corp, uma empresa de reagentes de ciências da vida com sede na Califórnia e a Opentrons Labworks, Inc., fabricantes de robótica em laboratório acessível e fácil de usar, fizeram parceria para criar um mecanismo robusto para testes moleculares da SARS-CoV-2.

À medida que a crise da COVID-19 persiste, a necessidade de plataformas de testes de alto rendimento, rápida recuperação e preços acessíveis se tornará uma questão de segurança vital para facilitar testes de rotina às comunidades em todo o mundo. A linha principal de extração de RNA automatizada criada com o robô de manipulação de líquidos Opentrons OT-2, material de laboratório verificado e módulo magnético, junto com o Kit Viral MagBead de DNA/RNA Rápido da Zymo Research pode servir de base a qualquer laboratório que pretenda realizar testes de alta sensibilidade à SARS-CoV-2.

"O emparelhamento de tecnologias da Opentrons e da Zymo Research estabelece uma nova solução automatizada de extração de RNA em um momento em que fornecedores com legado não conseguem acompanhar a demanda", disse Will Canine, Co-Fundador e Diretor de Privacidade da Dados da Opentrons. "Estamos orgulhosos de poder trazer este sistema acessível e fácil de usar ao mercado extremamente rápido em parceria com a Zymo Research."

Além disto, qualquer usuário do robô OT-2 pode baixar os scripts de código aberto para automatizar o Kit Viral MagBead de DNA/RNA Rápido para executar o protocolo em seu próprio laboratório. Estes são os mesmos protocolos utilizados nos laboratórios da CLIA, desenvolvendo testes a serem executados em antecipação à FDA dos EUA.

"Nosso país e este mundo estão em um momento de necessidade. A Zymo Research está fazendo o possível para garantir que os produtos referentes ao teste da COVID-19 cheguem aos laboratórios e empresas que trabalham nas linhas de frente. Estamos orgulhosos de fazer parceria com uma empresa como a Opentrons a fim de produzir uma solução simples que facilite os testes necessários", disse Marc Van Eden, PhD, Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios da Zymo Research.

Para saber mais sobre o Sistema de Testes da COVID-19 da Opentrons, envie um e-mail para covid-19@opentrons.com.

Sobre a Zymo Research Corp.

A Zymo Research é uma empresa privada que serve à comunidade científica com ferramentas de biologia molecular de ponta desde 1994. Seu lema é "A beleza da ciência é simplificar as coisas", que se reflete em todos os produtos oferecidos, desde sua epigenética até tecnologias de purificação de DNA/RNA. Historicamente reconhecida como líder em epigenética, a Zymo Research está rompendo fronteiras com novas soluções para coleta de amostras, medições microbiômicas e tecnologias NGS de alta qualidade e simples de usar. Para saber mais, acesse www.zymoresearch.com.

Sobre a Opentrons

A Opentrons torna a automação acessível a qualquer laboratório, começando com robôs de pipetagem acessíveis a biólogos. Com seu hardware fácil de usar e uma plataforma de software aberta, a Opentrons automatiza o trabalho manual de laboratório e capacita a pesquisa de cooperação para cientistas da vida. A Opentrons ajudou mais de 1.500 laboratórios em 45 países a poupar tempo, dinheiro e custos laboratoriais - incluindo 47 das 50 melhores universidades acadêmicas do mundo, como MIT, Oxford e Stanford, e 9 das 10 maiores empresas farmacêuticas, como GSK, Merck e Novartis. Para saber mais, acesse opentrons.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.