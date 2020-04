BROOKLYN, N.Y.--(BUSINESS WIRE)--Zymo Research Corp, un fornitore di reagenti per scienze biologiche con sede in California e Opentrons Labworks, Inc, produttori di robotica per laboratorio economica e facile da usare, si sono unite per creare un solido motore per effettuare analisi molecolari di SARS-CoV-2.

Con il persistere della crisi da COVID-19, l'esigenza di piattaforme analitiche economiche, in grado di fornire risultati rapidi e ad elevata produzione diventeranno una questione di sicurezza vitale per facilitare le analisi di routine per comunità di tutto il mondo. La pipeline automatizzata per l'estrazione del RNA creata con Opentrons OT-2, il robot gestore di liquidi, l'attrezzatura da laboratorio controllata e il modulo magnetico assieme al Quick-DNA/RNA Viral MagBead Kit di Zymo Research possono servire da base per qualsiasi laboratorio che intenda effettuare test ad alta sensibilità per SARS-CoV-2.

