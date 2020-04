Nadro przechodzi na wsparcie SAP S/4HANA, Business Suite 7 i bazę danych HANA zapewniane przez Rimini Street

Nadro Switches to Rimini Street Support for SAP S/4HANA, Business Suite 7 and HANA Database (Photo: Business Wire)

Nadro Switches to Rimini Street Support for SAP S/4HANA, Business Suite 7 and HANA Database (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS & MEXICO CITY--(BUSINESS WIRE)--Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce, ogłosiła dziś, że Nadro, czołowy dystrybutor wyrobów i produktów farmaceutycznych do ponad 25000 aptek w Meksyku, przeszedł na wsparcie SAP oferowane przez Rimini Street, które obejmie w całości środowisko SAP S/4HANA, oprogramowanie Business Suite 7 i bazę danych HANA. Przechodząc na uznany model wsparcia, który charakteryzuje się bardzo wysoką responsywnością, spółka Nadro będzie mogła ograniczyć koszty i poprawić zakres, poziom szczegółowości i czas realizacji otrzymywanego wsparcia, jednocześnie podnosząc wydajność operacyjną. Dział IT w spółce Nadro może się teraz skupić na projektach strategicznych, które podniosą jej przewagę konkurencyjną w dystrybucji i przyczynią się do jej rozwoju.

Wsparcie Rimini Street pomaga przyspieszyć innowacje

Spółka Nadro posiada złożoną, w znacznym stopniu dostosowaną do jej potrzeb infrastrukturę opartą o hybrydowe, zintegrowane wdrożenie S/4HANA, oprogramowania Business Suite 7 i bazy danych SAP HANA w całej organizacji i 17 centrach dystrybucji. W ramach obejmującej całą spółkę inicjatywy optymalizacji kosztów dział IT spółki Nadro przeanalizował wydatki w ramach grupy, w wyniku czego uznano, że warto bliżej przyjrzeć się kosztom utrzymania i wsparcia systemu SAP. Po zakończeniu procesu due diligence, mającego na celu wskazanie i wybór najlepszego zewnętrznego dostawcy wsparcia ze sprawdzonym modelem wsparcia o krytycznym znaczeniu dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, spółka Nadro przeszła na usługi Rimini Street i może teraz skoncentrować się na inicjowaniu projektów ukierunkowanych na innowacje w całej organizacji.

"Przejście na korzystanie ze wsparcia Rimini Street naszego hybrydowego środowiska SAP S/4HANA, oprogramowania Business Suite 7 i bazy danych HANA pozwoli Nadro na obniżenie kosztów obsługi IT i zainwestować oszczędności w projekty związane z innowacjami w spółce, poprawić jej wydajność operacyjną i podnieść jakość obsługi klienta – stwierdził Jorge Malo, dyrektor Nadro ds. IT. - Jesteśmy bardzo zadowoleni z poziomu obsługi i codziennego wsparcia otrzymywanego od Rimini Street w ramach całego portfolio oprogramowania SAP i jesteśmy przekonani, że nasza współpraca w nadchodzących latach będzie owocna".

Podobnie jak wszyscy klienci Rimini Street, Nadro ma przydzielonego inżynieria wsparcia (Primary Support Engineer; PSE), którego doświadczenie w zakresie oprogramowania SAP wynosi średnio 15 lat, wraz z zespołem inżynierów funkcjonalnych i technicznych, dostępnym przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, przez cały rok. Klienci otrzymują również umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług, który cieszy się renomą w branży, obejmujące piętnastominutowy gwarantowany czas reakcji na problemy krytyczne (P1). Ponadto Nadro otrzymuje od Rimini Street gwarantowane wsparcie obecnego oprogramowania SAP przez co najmniej 15 lat bez wymogu aktualizacji czy migracji.

Rimini Street zapewnia wsparcie dla szerokiej gamy produktów SAP, w tym S/4HANA, Business Suite 7 (który obejmuje ECC6), BusinessObjects, HANA Database i rodzinę produktów Sybase Database.

"Spółka Nadro potrzebowała skupić swoje zasoby IT na innowacjach cyfrowych, które poprawią przewagę konkurencyjną i wspomogą rozwój spółki – powiedział Seth A. Ravin, dyrektor generalny Rimini Street. - Przechodząc na wsparcie Rimini Street spółka Nadro uwolniła cenne zasoby – czas, ludzi i pieniądze – aby osiągnąć cele strategiczne, odzyskując kontrolę nad swoim planem działania w zakresie IT. Nadro może teraz zająć się planowaniem przyszłości zgodnie z własnym planem i na własnych warunkach".

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i czołowym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje wysoce responsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Ponad 2000 organizacji globalnych, firm sklasyfikowanych w rankingu Fortune 500, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę oprogramowania i usług dla przedsiębiorstw. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.riministreet.com, na profilu na Twitterze @riministreet, Facebooku i na LinkedIn. (C-RMNI)

