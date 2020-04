PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Shippeo kondigt aan dat thyssenkrupp Materials France (tkMF) voor haar platform heeft gekozen om de transportactiviteiten verder te stroomlijnen. Doelstellingen: operational excellence en kostenverlaging. Dit is mogelijk doordat tkMF met Shippeo nauwkeurig inzicht kan geven in de actuele situatie, en een verbeterde klantervaring kan bieden dankzij proactieve communicatie en verhoogde servicelevels.

Via Shippeo gaat tkMF haar leveringen in realtime volgen, wat een effectiever management van het distributienetwerk mogelijk maakt en de klant nog meer centraal stelt. tkMF is leverancier, distributeur en verwerker van staal-gerelateerde supply chain management-oplossingen. Het bedrijf levert producten en diensten aan een groot aantal sectoren.

Dankzij de realtime en voorspellende informatie die Shippeo verstrekt over de levering van goederen, kan tkMF de dagelijkse activiteiten van transport en logistiek verbeteren.

“Wij zijn vereerd met tkMF te mogen werken. Jaarlijks levert het bedrijf 40.000 ton speciaal staal op 4.000 klantlocaties verspreid door het land, met bijzonder zwaar en soms exceptioneel transport. Dit zorgt voor specifieke logistieke uitdagingen. Nu de data via Shippeo geleverd wordt, zal tkMF haar volledige downstream Supply Chain kunnen monitoren en verbeteren, van transportdienstverleners tot en met de klant. Zo kunnen de kosten omlaag en kan het serviceniveau omhoog,” zegt Lucien Besse, medeoprichter en CEO van Shippeo.

"Vanaf de allereerste fase hebben we een sterke klik met de Shippeo-teams. Samen willen we de service richting de klant verbeteren en de distributiekosten omlaag brengen. We streven daarbij naar een Return On Investment van minder dan 12 maanden. De huidige onzekerheid rondom de COVID-19-pandemie vraagt om flexibiliteit bij het monitoren van onze leveringen en de capaciteit die onze klanten hebben voor ontvangst. Het Shippeo-platform fungeert als de centrale tool tussen vervoerders, productie en handel, om crisisperiodes zoals deze het beste te beheren," zegt Olivier Coural, Director of Operations & Supply Chain bij thyssenkrupp Materials France.

Voor meer informatie: www.shippeo.com/press-releases/thyssenkrupp-materials-streamlines-transport-operations-with-shippeo-real-time-supply-chain-visibility-platform

