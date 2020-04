Indivumed en Personalis werken samen om de mogelijkheden voor genoomsequencing te verbeteren

HAMBURG, Duitsland en MENLO PARK, Californië.--(BUSINESS WIRE)--Indivumed GmbH (‘Indivumed’) en Personalis, Inc. (Nasdaq: PSNL) hebben vandaag aangekondigd dat de twee bedrijven een samenwerking zijn aangegaan op het gebied van gepersonaliseerde oncologie. De samenwerking beoogt nieuwe ontdekkingen in de kankerbiologie mogelijk te maken door IndivuType, de multi-omica-kankerdatabase van Indivumed, te koppelen aan genoom- en transcriptoomniveau-gegevens van duizenden monsters met behulp van de geavanceerde kankergenomica-technologie van Personalis.

“Genomica en transcriptomica spelen een cruciale rol bij het echt begrijpen van kankerbiologie”, zegt Dr. Hartmut Juhl, CEO en oprichter van Indivumed. “Door de technologie van Personalis aan het IndivuType multi-omica-profiel toe te voegen, zullen relevante ontdekkingen mogelijk worden gemaakt in onze samenwerkingen met farmaceutica en biotechnologie en onze missie om precisie-oncologie te bevorderen.”

De IndivuType-database biedt monsters van hoge kwaliteit die analyse buiten genomica mogelijk maken, waaronder transcriptomica, proteomica, fosfoproteomica en immunofenotypering in combinatie met klinische en uitkomstgegevens, waardoor het een krachtig hulpmiddel is voor de kankergemeenschap. Het combineren van deze hoogwaardige monsters met de innovatieve en robuuste oplossingen van Personalis voor uitgebreide karakterisering van tumorgenomica heeft het potentieel om diepere inzichten te verschaffen in oncologische therapieën.

“Door samen met Indivumed aan dit programma te werken, kunnen we brede, uitgebreidere genoomsequencing voor kanker leveren die uiteindelijk de ontdekking en ontwikkeling van geneesmiddelen kan stimuleren”, aldus John West, CEO van Personalis. “Door de leidende positie van Indivumed als vooraanstaande klinische kankerbiobank van topkwaliteit te combineren met onze uitgebreide genomica-ervaring, zal dit resulteren in een van de meest uitgebreide databanken van multi-omica-kanker ter wereld. Wat nog belangrijker is, wij zijn van mening dat deze databases de inzichten zullen verschaffen die nodig zijn om precisiegeneeskunde in de oncologie te stimuleren. Dit nieuwe aanbod maakt gebruik van de uitgebreide ervaring op het gebied van volledige genoomsequentie van Personalis, inclusief automatisering van laboratoria en gegevenssystemen die zijn ontwikkeld voor het Million Veterans Program van het Amerikaanse Department of Veterans Affairs (‘VA’), en onze expertise in het verwerken van tumormonsters als onderdeel van grootschalige oncologische translationele onderzoeksprojecten met onze biofarmapartners.”

Over Indivumed

Indivumed is een door wetenschap geleid, geïntegreerd internationaal oncologiebedrijf. Het Indivumed-platform is een vooraanstaand instrument voor de volgende generatie precisie-oncologie via de gepatenteerde multi-omica-kankerdatabase van Indivumed en op maat gemaakte data-analyse, ondersteund door het wereldwijde netwerk van Indivumed met aangesloten klinieken met goudstandaardkwaliteit van lichaamsmateriaal. Via het unieke platform van Indivumed biedt Indivumed gespecialiseerde producten en diensten die onze klanten ondersteunen bij het ontdekken van biomarkers en gericht zijn op het ontdekken, ontwikkelen van geneesmiddelen, klinische proeven, geïndividualiseerde therapie en meer. Meer informatie op www.indivumed.com.

Over Personalis, Inc.

Personalis, Inc. is een groeiend bedrijf in kankergenomica dat de ontwikkeling van behandelingen van de volgende generatie transformeert door het verschaffen van uitgebreide moleculaire gegevens over de kanker en immuunrespons van elke patiënt. Het Personalis ImmunoID NeXT Platform™ van het bedrijf is ontworpen om zich aan de complexe en voortdurend ontwikkelende inzichten in kanker aan te passen en om haar farmaceutische klanten te voorzien van informatie over alle ongeveer 20.000 menselijke genen en het immuunsysteem op basis van een enkel weefselmonster. Personalis levert ook genomische informatie aan het VA Million Veterans-programma als onderdeel van hun doelstelling om meer dan een miljoen genomen van veteranen te sequencen. Het klinische laboratorium van Personalis is GxP conform en heeft een CLIA’88-certificaat en CAP-accreditatie. Bezoek voor meer informatie www.personalis.com en volg Personalis op Twitter (@PersonalisInc).

Toekomstgerichte uitspraken

Deze persverklaring bevat of impliceert bepaalde verklaringen die ‘toekomstgerichte uitspraken’ zijn in de zin van Sectie 27A van de Securities Act van 1933 en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934. Toekomstgerichte verklaringen bevatten bijvoorbeeld verklaringen over mogelijke positieve resultaten die het resultaat zijn van de samenwerking van Personalis en Indivumed, zoals de mogelijkheid van de samenwerking om nieuwe ontdekkingen voort te brengen. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden, inclusief zoals besproken in de documenten die door Personalis zijn ingediend bij de Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief risicofactoren opgenomen in de hoofdstukken ‘Riscofactoren’ en ‘Managementbespreking en analyse van financiële stand van zaken en operationele resultaten’ van de meest recente ingediende periodieke rapport op formulier 10-K en daarop volgende documenten en de documenten die daarin via verwijzing zijn opgenomen. Tenzij wettelijk anders is vereist, wijst Personalis elke intentie of verplichting af tot het naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden of anderszins updaten of herzien van alle toekomstgerichte uitspraken die vanaf de datum van dit document worden geuit.

