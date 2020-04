Thyssenkrupp Materials France structure ses opérations de transport grâce à Shippeo, la plate-forme de visibilité Supply Chain en temps réel

PARIS--(BUSINESS WIRE)--thyssenkrupp Materials France a choisi Shippeo pour structurer ses opérations de transport. Outre les avantages attendus en termes d’excellence opérationnelle et de réduction des coûts, tkMF disposera d’un avantage compétitif par rapport à ses concurrents en offrant des services supplémentaires pour ses clients.

tkMF va progressivement tracer les livraisons en temps réel et ainsi piloter beaucoup plus finement son réseau de distribution. tkMF est un acteur global à la fois stockiste, distributeur, transformateur et fournisseur de solutions de gestion de supply chain.

Les informations en temps réel et prédictives sur la livraison des marchandises vont désormais alimenter la Tour de Contrôle Transport et Logistique afin d’améliorer les opérations quotidiennes de tkMF. Pour l’entreprise, cela doit notamment permettre une réduction significative des coûts de transport qui représentent le deuxième poste budgétaire et des informations précieuses pour supporter l’administration des ventes.

Shippeo permet également une meilleure collaboration entre tkMF et ses prestataires logistiques, grâce à un recours limité aux tâches chronophages. Enfin, les clients de tkMF auront accès, s’ils le souhaitent, à la localisation de leurs produits « en cours d’acheminement », au détail de leur réception sur site et seront notifiés en avance de leur heure d’arrivée ou éventuellement de leur retard.

« Nous sommes très heureux d’accompagner tkMF sur ses opérations de transport. Avec ses 40 000 tonnes d’aciers spéciaux à livrer sur ses 4 000 sites clients chaque année dans toute la France, tkMF fait face à des enjeux de logistique spécifiques comme le transport et la manutention de charges lourdes et encombrantes. Grâce à Shippeo, tkMF sera à même de piloter l’ensemble de sa Supply Chain aval, des prestataires de transport aux clients, au profit de ses coûts, délais et taux de service. » affirme Lucien Besse, co-fondateur et Directeur Général de Shippeo.

« Dès la première phase du projet, nous avons pu construire avec les équipes Shippeo une relation de grande confiance, qui nous conforte dans le choix de leur service. Avec Shippeo, nous visons une amélioration de notre taux de satisfaction clients ainsi que de notre taux de service, et une réduction de nos coûts de distribution. In fine, nous visons un ROI dès la fin de la première année de déploiement. De plus, la période d’incertitude actuelle liée à la pandémie de COVID-19 exige une grande agilité basée sur la connaissance de nos flux et des capacités de réception de nos clients. Shippeo doit être l’outil de partage entre transporteurs, production et commerce afin de gérer au mieux de telles périodes de crise.» déclare Olivier Coural, Directeur des Opérations et de la Supply Chain de thyssenkrupp Materials France.

Plus d’information : https://www.shippeo.com/press-releases/thyssenkrupp-materials-france-structure-ses-operations-de-transport-grace-a-shippeo