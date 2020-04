Indivumed e Personalis collaborano per accrescere le capacità di sequenziamento genomico

AMBURGO, Germania e MENLO PARK, California--(BUSINESS WIRE)--e's noIndivumed GmbH (“Indivumed”) e Personalis, Inc. (Nasdaq: PSNL) hanno annunciato oggi di avere instaurato una collaborazione nel campo dell’oncologia personalizzata. Tale collaborazione è intesa ad attuare scoperte innovative nella biologia dei tumori abbinando IndivuType, il database oncologico multi-omico di Indivumed, ai dati di genomica e trascrittomica derivati da migliaia di campioni usando l’avanzata tecnologia per la genomica dei tumori di Personalis.

“La genomica e la trascrittomica svolgono un ruolo fondamentale ai fini della comprensione profonda della biologia dei tumori” ha spiegato il Dottor Hartmut Juhl, Amministratore delegato e fondatore di Indivumed. “L’aggiunta della tecnologia di Personalis al profilo multi-omico di IndivuType permetterà di effettuare scoperte rilevanti nell’ambito delle nostre collaborazioni con società farmaceutiche e biotecnologiche e ci aiuterà a concretizzare la nostra missione di avanzamento dell’oncologia di precisione.

Il database IndivuType fornisce campioni di alta qualità che consentono analisi non limitate alla sola genomica ma anche trascrittomiche, proteomiche, fosfoproteomiche e l’immunofenotipizzazione in combinazione con dati clinici e relativi agli esiti che ne fanno un’importante risorsa per la comunità della ricerca sul cancro. L’abbinamento di questi campioni di alta qualità e le soluzioni innovative e robuste di Personalis per la caratterizzazione esaustiva dei genomi tumorali può condurre a ulteriori approfondimenti nella terapeutica oncologica.

“La collaborazione con Indivumed a questo programma ci permetterà di offrire un sequenziamento dei genomi tumorali più esteso e completo il che, in ultimi analisi, promuoverà l’avanzamento delle attività di scoperta e sviluppo di farmaci” ha dichiarato John West, Amministratore delegato di Personalis. “L’abbinamento della posizione di leadership di Indivumed quale prestigiosa biobanca di oncologia clinica d’alta qualità e la nostra vasta esperienza nel ramo della genomica andrà a creare una delle banche dati oncologiche multi-omiche più grandi al mondo. Ma, soprattutto, riteniamo che queste banche dati forniranno gli approfondimenti necessari per promuovere l’avanzamento della medicina di precisione nell’oncologia. Questa nuova iniziativa attinge alla vasta esperienza di Personalis nel sequenziamento di interi genomi, inclusi i sistemi per la gestione dei dati e l’automazione dei laboratori sviluppati per il programma denominato “Million Veterans Program” del Department of Veterans Affairs (“VA”, Ministero degli affari per i reduci) degli Stati Uniti, e alle nostre competenze nell’elaborazione dei campioni tumorali nell’ambito di progetti di ricerca traslazionale oncologica su vasta scala in collaborazione con società biofarmaceutiche nostre partner.”

Informazioni su Indivumed

Indivumed è una società integrata di portata globale operante nel campo oncologico le cui attività sono basate sulla scienza. La piattaforma di Indivumed promuove l’oncologia di precisione di prossima generazione attraverso un database oncologico multi-omico proprietario e analisi di dati personalizzate di Indivumed supportate dalla rete globale di cliniche affiliate alla società con campioni biologici della massima qualità. Attraverso la sua piattaforma esclusiva, Indivumed offre prodotti e servizi specialistici che i suoi clienti impiegano per la scoperta di biomarcatori e target, lo sviluppo di farmaci, la sperimentazione clinica, lo sviluppo di terapie individualizzate e altre attività ancora. Per ulteriori informazioni, visitate www.indivumed.com.

Informazioni su Personalis, Inc.

Personalis, Inc. è una società in crescita specializzata in genomica dei tumori che sta trasformando lo sviluppo di terapie di prossima generazione fornendo dati molecolari più completi in merito alla risposta immunitaria e al cancro di ciascun paziente. La Piattaforma ImmunoID NeXT™ della società è stata sviluppata per adeguarsi a nozioni complesse e in continua evoluzione sui tumori fornendo alle imprese biofarmaceutiche sue clienti informazioni su tutti gli all’incirca 20.000 geni umani insieme al relativo sistema immunitario, derivate da un singolo campione tissutale. Personalis fornisce inoltre informazioni genomiche al programma “VA Million Veterans Program” nell’ambito del suo obiettivo di sequenziamento di oltre un milione di genomi di veterani. Il Laboratorio clinico di Personalis è conforme ai regolamenti vigenti in materia di buone pratiche (GxP) oltre ad essere accreditato CLIA’88 e CAP. Per ulteriori informazioni, visitate personalis.com e seguite Personalis su Twitter (@PersonalisInc).

Dichiarazioni di previsione

Il presente comunicato contiene, in maniera esplicita o implicita, delle “dichiarazioni di carattere previsionale” ai sensi della definizione sancita dalla Sezione 27A della legge statunitense Securities Act del 1933 e dalla Sezione 21E della legge statunitense Securities Exchange Act del 1934. A titolo esemplificativo, le dichiarazioni di carattere previsionale comprendono le dichiarazioni concernenti i potenziali esiti positivi derivati dalla collaborazione tra Personalis con Indivumed, come la capacità di detta collaborazione di produrre scoperte innovative. Le dichiarazioni di previsioni sono soggette a rischi e incertezze, compresi quelli menzionati nei documenti depositati da Personalis presso l’ente statunitense Securities and Exchange Commission (SEC), comprese le sezioni “Fattori di rischio” e “Discussione e analisi dei vertici aziendali della situazione finanziaria e dei risultati d’esercizio” della relazione periodica più recente della società contenuta nel Modulo 10-K e nelle relazioni successive e nei documenti ivi incorporati per riferimento. Personalis non intende né si assume alcun obbligo rispetto all’aggiornamento o alla revisione delle dichiarazioni rilasciate a titolo di previsione, che sono valide solo alla data del loro rilascio, sia alla luce della disponibilità di nuove informazioni che del cambiamento delle circostanze, del verificarsi di eventi futuri o per qualsiasi altro motivo, salvo ove ciò sia imposto dalla legge.

