HighWire exploite CloudFlare pour conserver les publications médicales en ligne face au trafic croissant sur le COVID-19

LOS GATOS, Californie--(BUSINESS WIRE)--nt HighWire, fournisseur de technologie de publications savantes, collabore avec Cloudflare Inc., la société de sécurité, de performance et de fiabilité qui aide à bâtir un Internet meilleur, afin de garantir la permanence en ligne des informations mondiales, leur accessibilité et la réactivité pendant la pandémie mondiale du COVID-19.

Les clients de HighWire constatent systématiquement une augmentation du trafic, répondant avec succès à près de 25 millions de demandes de plus en mars qu'en janvier tout en restant très réactifs. HighWire héberge des sites et des revues médicales pour les principaux fournisseurs d'informations, notamment BMJ, Science Magazine, l'Organisation mondiale de la santé et bioRxiv/medRxiv, qui sont actuellement aux prises avec des niveaux de trafic record. En tant que référentiels de préimpression, medRxiv et bioRxiv jouent notamment un rôle essentiel pour le partage rapide des informations dans un paysage fluide, avec un rendu de plus de 15 millions de visites uniques de pages au cours du mois de mars, contre une moyenne mensuelle de 4 millions pour bioRxiv et de 1 million pour medRxiv.

Avec un trafic vers certaines revues hébergées par HighWire indiquant un volume pratiquement sept fois supérieur et certains articles individuels qui attire plus de 4 millions de visites uniques de pages, il est fondamental d'élaborer un solide plan de résilience afin de garantir aux chercheurs du monde entier l'accès aux informations et aux ressources sur les lieux d'intervention pendant cette crise. L'infrastructure de HighWire maintient un taux de disponibilité de 99,9 % et a effectué un certain nombre de mesures de mise au point des performances au cours des dernières années afin de pouvoir fournir des capacités additionnelles.

Confronté à de tels niveaux de trafic sans précédent, HighWire exploite Cloudflare pour isoler les demandes concernant les nouvelles recherches qui sont d'actualité à l'échelle mondiale. L'accès à toute page ou tout document très demandé peut être téléchargé sur Cloudflare afin de garantir que les surcharges de trafic soient absorbées et que le reste des fonctions du site ne s'en trouve pas affecté. En outre, Cloudflare analyse en permanence le trafic à la recherche d'attaques et requêtes malveillantes, offre une protection zero-day contre les atteintes à la sécurité et exploite de nombreux points de présence via le réseau Cloudflare Global Anycast Network, ce qui permet à des actifs plus importants d'être servis localement au niveau de la distribution, réduisant ainsi la charge du serveur et augmentant la vitesse tout en éliminant de nombreux points de défaillance.

« À une époque où de nombreuses ressources en ligne souffrent d'interruptions de service liées à la surcharge, nous sommes fiers que la technologie et les services offerts par HighWire se soient révélés si fiables en ce moment, absorbant des niveaux de trafic de 2 à 6 fois supérieurs à la norme tout en continuant à servir les utilisateurs finaux sans leur faire subir le moindre changement en termes de temps de disponibilité ou de temps de réponse », a déclaré Todd McGee, vice-président de la recherche&développement et de l'exploitation. « Disposer d'une stratégie de haute disponibilité, solide et fiable, est quelque chose de primordial, c'est pourquoi HighWire a consacré énormément de temps et de ressources à son développement au cours des dernières années afin de fournir à ses clients un service stable en soutien aux chercheurs ».

À propos de HighWire

HighWire est un fournisseur mondial de solutions de publication numérique et d'expertise de plateforme dans tous les aspects du cycle de vie de la publication, y compris la gestion et l'hébergement de contenu, le commerce électronique, l'analyse, la gestion d'accès et de l'identité, la soumission et le suivi des manuscrits.

Née de l'université de Stanford et célébrant aujourd'hui ses 25 ans, HighWire est soutenue par l'université de Stanford et la société de capital-investissement Accel-KKR, récemment classée parmi les meilleurs investisseurs favorables aux fondateurs pour les partenariats d'entreprises. Cette combinaison de connaissances numériques approfondies, d'expertise universitaire et de soutien financier solide fait de HighWire le partenaire technologique de choix des plus grands éditeurs commerciaux et universitaires du monde.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site highwirepress.com et suivez-nous sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

À propos de Cloudflare

Cloudflare, Inc. a pour mission d'aider à bâtir un Internet meilleur. La plateforme Cloudflare protège et accélère toute application Internet en ligne sans ajout de matériel, sans installer de logiciel ni modifier une ligne de code. Les propriétés Internet qui fonctionnent sous Cloudflare aiguillent tout le trafic Web au travers de son réseau mondial intelligent, qui devient encore plus intelligent à chaque demande. À la suite de cela, on constate une amélioration significative des performances et une diminution des spams et autres attaques. Cloudflare a été nommé sur la liste Top Company Cultures 2018 d'Entrepreneur Magazine et classé parmi les entreprises les plus innovantes au monde par Fast Company en 2019. Basée à San Francisco en Californie, Cloudflare a des bureaux à Austin (Texas), Champaign (Illinois), New York, San Jose (Californie), Seattle (Washington), Washington DC, Lisbonne, Londres, Munich, Pékin, Singapour et Sydney.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.