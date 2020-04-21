Aptar和朔茂科技合作开发呼吸相关疗法的数字平台

伊利诺伊州水晶湖--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--消费品配出包装、活性包装和药物递送解决方案及服务的全球领导者AptarGroup, Inc. (NYSE: ATR)与中国领先的呼吸领域数字治疗公司朔茂科技(Sonmol)宣布合作开发针对呼吸道及其他疾病的数字装置和服务平台。

该合作最初将专注于整合面向哮喘和慢性阻塞性肺疾病(COPD)的数字装置与平台。Aptar Pharma和朔茂科技将携手扩大朔茂的平台服务，以实现远程患者用药监护，改善医患互动，增加患者参与和依从性，从而提高疗效。双方将与制药和医疗保健合作伙伴协同，在中国和亚洲其他市场上，针对已上市和开发中的呼吸道药物，加快开发、制造、商业化和供应各环节，实现药物递送、诊断和患者支持的数字化。

通过整合Aptar Pharma在数字给药装置的开发、创新和优质制造方面的专长与朔茂科技的电子连接装置、数据平台和患者管理服务，该合作显著增强了Aptar在亚洲的数字医疗服务。

Aptar总裁兼首席执行官Stephan Tanda表示：“ 我们很高兴与朔茂合作，将Aptar广泛的法规经验、对品质的专注和数字给药装置的创新与朔茂的患者依从性平台相整合，更好改善患者健康状况。”Aptar 亚洲区总裁龚湘伟补充道：“ 我们期待在中国和其他亚洲市场进一步推广呼吸道药物、诊断和患者支持的数字服务。”

朔茂科技总部位于上海，由吕亮及其由软件、算法及医学专家组成的核心团队于2014年成立。 朔茂的战略重点是慢性呼吸道疾病，这是中国的第二大疾病类别。政府为推动慢性呼吸道疾病的早期检测和预防措施而采取的举措加强了智能吸入器和电子连接设备的应用，以此作为改善患者健康状况、纠正药物使用、改善吸入器依从性并为患者提供更好疗效的平台。

朔茂科技首席执行官吕亮说：“ Aptar Pharma在全球药物递送技术领域的整个价值链有着成熟的地位。与Aptar的合作将帮助我们扩展和加速朔茂创新产品和技术的临床应用和商业化。我期待Aptar和朔茂在中国乃至全球药物和疾病数字管理领域进行更深入、创新的探索与合作。”

Aptar Pharma总裁Gael Touya评论道：“ 这项与朔茂的伙伴关系有助于持续发展我们在数字医疗领域的战略，为全球客户及其患者建立平台。我们对双方未来的合作充满期待。”

Aptar Pharma和朔茂科技将共同为中国和其他市场构建数字给药装置和服务的生态系统，并在本地和全球市场上进行装置开发和制造方面的合作。朔茂科技同时将专注于面向中国的数据平台和软件开发。

除了该伙伴关系，Aptar Pharma还在朔茂科技的最新一轮融资中进行了战略股权投资。

关于Aptar

Aptar是各种药物递送装置、消费品配出包装和活性包装解决方案设计和制造领域的全球领导者。Aptar利用其洞察力、设计、工程和科学研究能力为全球领先品牌研制给药、分装和保护性包装技术，显著改善全世界数百万人的生活、容貌、健康和家居。Aptar的创新解决方案和服务应用于各类终端市场，包括制药、美容、个人护理、家居、食品和饮料。该公司总部位于伊利诺伊州水晶湖，在20个国家拥有14,000名敬业的员工。欲了解更多信息，请访问www.aptar.com。

关于朔茂科技

朔茂科技是中国面向呼吸道慢性疾病诊疗的数字设备与平台技术领域的领先探索者。除了提供产品和服务以使医院提高呼吸领域的诊断效率和能力，朔茂还提供面向药物的数字给药装置以及面向患者和医生的数字疾病管理平台。中国有1,000多家医院和10万多例患者在使用朔茂的产品和服务。欲了解更多信息，请访问www.ibreathcare.com。

本新闻稿包含前瞻性陈述。诸如“期望”、“预期”、“相信”、“估计”、“未来”、“潜在”、“进一步”等措辞和其他类似表述，或者诸如“将”、“应当”、“将会”和“可能”等将来时或条件动词旨在识别此类前瞻性陈述。前瞻性陈述是根据1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条的安全港条款作出的，其依据是我们的信念以及我们做出的假设和当前我们可获得的信息。因此，由于我们的运营和业务环境中存在已知或未知的风险和不确定性，我们的实际结果可能与此类前瞻性陈述中明示或暗示的结果大相径庭，包括但不限于：全球经济状况；与产品开发时机或结果有关的不确定性；监管环境；以及竞争，包括技术进步。有关这些及其他风险和不确定性的更多信息，请参阅我们向美国证券交易委员会提交的备案文件，包括10-K和10-Q表“风险因素”和“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”下的讨论。我们不承担由于新信息、未来事件或其他原因而更新任何前瞻性陈述的义务。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。