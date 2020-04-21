利比亞Jumhouria Bank啟用SmartStream進行對賬

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--金融交易生命週期管理(TLM®)解決方案提供商SmartStream Technologies今天宣佈，利比亞第一大銀行Jumhouria Bank已成功啟用SmartStream的現金支付對賬解決方案，這是整合其170個分支機搆對賬流程並加以自動化以提供即時操作控制的兩階段實施過程中的第一階段。

SmartStream對賬解決方案正在鋪展，將取代Jumhouria Bank的人工流程，從而確保現金、卡片、分行、央行和付款交易具有更大的能見度。這將為該行提供更高水準的交易處理自動化和控制，並促進監管合規、直通式處理以及更完善的客戶服務。

Jumhouria Bank副總經理Nouri Ali Mohamed Aboflega先生表示：「我們努力實現Jumhouria Bank的願景，以保持我們作為本地區第一家人民銀行的地位。通過在科技方面的持續投資，我們致力於為客戶提供最高水準的服務。該項目的第一階段對於我們來說是重要的一步，我們對最初的結果非常滿意。我們期待，在我們繼續增加業務價值時能夠利用SmartStream在對賬方面的行業專長。」

產品經理Roland Brandli補充道：「40多年來我們一直在為世界各地的銀行提供對賬服務，並發現支付領域對對賬解決方案的興趣日益濃厚，現在很高興看到該領域又有一個客戶使用SmartStream。我們很高興被選為該銀行策略的一部分。第一階段的實施不僅調和了大量的歷史資料，而且徹底改變了他們的流程，從而確保一切都得到正確處理並且每日追蹤異常情況。Jumhouria決定實施我們的解決方案進一步證明，SmartStream已經牢固確立了其為中東和北非地區首選對賬供應商的地位。」

SmartStream經過SWIFT認證的模組化應用程式可滿足各種規模機構的對賬和異常管理需求。它提供了更好的交易管理控制，同時其靈活的部署選項使金融機構和企業能夠大幅縮短上市時間。

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