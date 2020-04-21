Dole Packaged Foods, LLC呼籲全世界齊心協力，確保人們在COVID-19疫情期間獲得營養食物

加州西湖村--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--為了在COVID-19疫情期間提供必要的援助，Dole Packaged Foods, LLC推出一項行動計畫，為那些有需要的人們提供營養的食物。Dole呼籲全世界的其他組織和企業，不論大小，都能夠加入此一行列，在黑暗中投射一縷陽光，協助全世界那些有需要的人們確保健康。

從兒童到老年人，以及那些在前線治病救人的工作者，Dole希望透過一系列捐助與合作，幫助減少在困難時期獲得健康食物的不易。公司已透過其Sunshine for All Promise投入資源、設施及社會影響力行動，協助人們獲得迫切需要的營養食物，相關措施包括：

與當地市場幾家鮮果昔連鎖店合作， 為前線工作者送暖 。Dole將每週為650家醫院配送營養豐富的鮮果昔或水果愛心包裹，並附上Dole員工對前線工作者表達的感謝、希望和鼓勵等個人化訊息。此外，該品牌還將向全美5,000家醫院的醫務人員發放Dole產品券。

。Dole將每週為650家醫院配送營養豐富的鮮果昔或水果愛心包裹，並附上Dole員工對前線工作者表達的感謝、希望和鼓勵等個人化訊息。此外，該品牌還將向全美5,000家醫院的醫務人員發放Dole產品券。 與World Central Kitchen合作 ，為加州的老年人和貧困家庭提供援助，為他們提供保持健康所需要的健康營養產品，捐贈1.5萬箱水果杯，並提供備餐和暫存場所。

，為加州的老年人和貧困家庭提供援助，為他們提供保持健康所需要的健康營養產品，捐贈1.5萬箱水果杯，並提供備餐和暫存場所。 承諾協助密西西比州傑克遜 （美國最大的「食品荒漠」之一），讓更多居民獲得有益健康的食物。配合傑克遜市長的賑災措施（與Boys & Girls Clubs的合作計畫），並支持Galloway Elementary的學生及其家人，Dole將提供2,100箱水果杯和冷藏食品，為貧困家庭製作健康餐點，分發充滿希望和鼓勵的便箋，並提供現金援助，為當地欠缺服務的學校修復洪水造成的損害。此外，Dole還承諾在未來一年幫助傑克遜市縮小兒童營養方面的差距。

（美國最大的「食品荒漠」之一），讓更多居民獲得有益健康的食物。配合傑克遜市長的賑災措施（與Boys & Girls Clubs的合作計畫），並支持Galloway Elementary的學生及其家人，Dole將提供2,100箱水果杯和冷藏食品，為貧困家庭製作健康餐點，分發充滿希望和鼓勵的便箋，並提供現金援助，為當地欠缺服務的學校修復洪水造成的損害。此外，Dole還承諾在未來一年幫助傑克遜市縮小兒童營養方面的差距。 與Lyft合作， 為西雅圖和芝加哥欠缺 服務的老年人提供營養食物 。透過與Lyft合作的「最後一哩」合作計畫，Dole將向Lyft司機支付費用，讓他們從倉庫外接載Dole產品並運送超過4,000箱水果杯至輔助生活設施。

為西雅圖和芝加哥欠缺 。透過與Lyft合作的「最後一哩」合作計畫，Dole將向Lyft司機支付費用，讓他們從倉庫外接載Dole產品並運送超過4,000箱水果杯至輔助生活設施。 與慈善機構St Mungo’s合作，捐贈1.45萬個水果杯 ，分送給倫敦一些最弱勢的族群，他們目前被安置在洲際酒店集團(Intercontinental Hotel Group)旗下酒店，否則就會無家可歸。此外， Dole還將與英國的食物銀行合作 ，安排配送水果杯給目前正在隔離的老年居民。

，分送給倫敦一些最弱勢的族群，他們目前被安置在洲際酒店集團(Intercontinental Hotel Group)旗下酒店，否則就會無家可歸。此外， ，安排配送水果杯給目前正在隔離的老年居民。 配送水果杯給法國巴黎、西班牙巴塞隆納、紐西蘭奧克蘭、菲律賓馬尼拉、日本神戶、新加坡、加拿大多倫多以及泰國、越南、印度和韓國一些地區醫院的醫務人員。

Dole還將推出一項活動，向那些在前線奮戰的超級英雄們致敬，向他們的家屬表示感謝，並呼籲其他人加入他們的行列，讓所有人沐浴在陽光下。

雖然此時黑暗或許依然籠罩，但Dole將致力於幫助人們有機會在生活中感受到陽光的溫暖。

Dole Worldwide Packaged Foods總裁Pier Luigi Sigismondi表示：「Dole希望創造出每一個人——無論年齡、收入、地點或性別——都能夠獲得所需以保持健康的世界。Dole致力於設法幫助減少在艱難時期獲得營養食物的不易，但我們也體認到僅憑一己之力是無法做到的。現在正是各國各行各業的企業齊心協力，為社會公益發揮最大影響力的時候。」

Dole也加強照顧廣大的員工，確保他們獲得所需以保持健康。Dole也為那些可能接觸新冠病毒的員工創造資源，並積極升級其在Dolefil/Polomolok的醫院免疫設施，保證醫生有足夠的裝備來服務社區。

如欲瞭解更多有關Dole的措施以及如何參與的資訊，請造訪sunshineforall.com。

關於Dole Packaged Foods, LLC ​

Dole Packaged Foods, LLC是全球水果和健康零食種植、採購、配送和行銷領域的領導者。Dole銷售各種耐貯藏的包裝水果、冷凍水果、水果乾和果汁。公司的各項業務均致力於推行永續發展的四大支柱：水資源管理、碳足跡、土壤保護和減少廢棄物。如欲瞭解更多資訊，請造訪dolesunshine.com或doleintlcsr.com。

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