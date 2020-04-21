Dole Packaged Foods, LLC呼吁全世界齐心协力，确保人们在COVID-19疫情期间获得营养食物

加州西湖村--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--为了在COVID-19疫情期间提供必要的援助，Dole Packaged Foods, LLC推出一项举措，为那些有需要的人们提供营养的食物。Dole呼吁全世界的其他组织和企业，不论大小，都能够加入到他们的行列中来，在黑暗中投射下一缕阳光，协助全世界那些有需要的人们确保健康。

从儿童到老年人，再到那些在一线治病救人的工作者，Dole希望借助一系列捐助与合作，帮助更多人能够在困难时期获得健康的食物。公司已通过其Sunshine for All Promise投入资源、设施并开展社会影响力举措，帮助人们获得迫切需要的营养食物，相关举措包括：

与当地市场几家鲜果昔连锁店合作， 为一线工作者送温暖 。Dole将每周向650家医院配送营养丰富的鲜果昔或水果爱心包裹，并附上Dole员工为一线工作者量身定制的感谢、希望和鼓励的信息。此外，品牌还将向全美5,000家医院的医务人员发放Dole产品券。

。Dole将每周向650家医院配送营养丰富的鲜果昔或水果爱心包裹，并附上Dole员工为一线工作者量身定制的感谢、希望和鼓励的信息。此外，品牌还将向全美5,000家医院的医务人员发放Dole产品券。 与World Central Kitchen合作 ，向加州的老年人和贫困家庭提供援助，向他们提供保持健康所需要的健康营养产品，捐赠1.5万箱水果杯，并提供备餐和暂存场所。

，向加州的老年人和贫困家庭提供援助，向他们提供保持健康所需要的健康营养产品，捐赠1.5万箱水果杯，并提供备餐和暂存场所。 承诺向密西西比州杰克逊 （美国最大的“食品荒漠”之一）提供帮助，让更多居民获得有益健康的食物。通过与杰克逊市长的赈灾举措（与Boys & Girls Clubs的合作计划）相配合，并向Galloway Elementary的学生及其家人提供支持，Dole将提供2,100箱水果杯和冷藏食品，为贫困家庭制作健康餐食，分发充满希望和鼓励的便签，并提供现金援助，为当地服务水平低下的学校修复洪水造成的损害。此外，Dole还承诺在未来一年帮助杰克逊市缩小儿童营养方面的差距。

（美国最大的“食品荒漠”之一）提供帮助，让更多居民获得有益健康的食物。通过与杰克逊市长的赈灾举措（与Boys & Girls Clubs的合作计划）相配合，并向Galloway Elementary的学生及其家人提供支持，Dole将提供2,100箱水果杯和冷藏食品，为贫困家庭制作健康餐食，分发充满希望和鼓励的便签，并提供现金援助，为当地服务水平低下的学校修复洪水造成的损害。此外，Dole还承诺在未来一年帮助杰克逊市缩小儿童营养方面的差距。 与Lyft合作 为西雅图和芝加哥 服务水平低下的老年人提供营养食物 。通过与Lyft开展“最后一英里”合作计划，Dole将向Lyft司机支付费用，让他们从仓库外接载Dole的产品，并向辅助生活设施运送超过4,000箱水果杯。

为西雅图和芝加哥 。通过与Lyft开展“最后一英里”合作计划，Dole将向Lyft司机支付费用，让他们从仓库外接载Dole的产品，并向辅助生活设施运送超过4,000箱水果杯。 与慈善机构St Mungo’s合作，捐赠1.45万个水果杯 ，送给伦敦一些最弱势的人群，他们目前被安置在洲际酒店集团(Intercontinental Hotel Group)旗下酒店，否则就会无家可归。此外， Dole还将与英国的食物银行开展合作 ，组织向目前正在隔离的老年居民配送水果杯。

，送给伦敦一些最弱势的人群，他们目前被安置在洲际酒店集团(Intercontinental Hotel Group)旗下酒店，否则就会无家可归。此外， ，组织向目前正在隔离的老年居民配送水果杯。 向法国巴黎、西班牙巴塞罗那、新西兰奥克兰、菲律宾马尼拉、日本神户、新加坡、加拿大多伦多以及泰国、越南、印度和韩国一些地区医院的医务人员配送水果杯。

Dole还将推出一项活动，为那些奋战在一线的超级英雄们致敬，向他们的家属表示感谢，并呼吁更多人能够加入他们的行列，让所有人沐浴在阳光下。

虽然此时黑暗或许依然笼罩，但Dole将致力于帮助人们有机会在生活中感受到阳光的温暖。

Dole Worldwide Packaged Foods总裁Pier Luigi Sigismondi表示：“ Dole希望创造一个美好的世界，每一个人——无论年龄、收入、地点或性别——都能够获得保持健康所需要的一切。Dole致力于找到有效的方法来帮助更多人在艰难时期获得营养的食物，但我们也认识到仅凭一己之力是无法做到的。现在，各行各业、各个国家的企业是时候齐心协力，为社会公益发挥最大影响力。”

Dole也为广大员工加倍投入，确保他们必要的健康需求得到满足。Dole也为那些可能接触新冠病毒的员工创造资源，并积极升级其在Dolefil/Polomolok的医院免疫设施，保证医生有足够的装备来服务社区。

如需了解更多有关Dole的举措以及如何参与其中的信息，请访问sunshineforall.com。

关于Dole Packaged Foods, LLC ​

Dole Packaged Foods, LLC是全球水果和健康零食种植、采购、配送和营销领域的领导者。Dole销售各种耐贮藏的包装水果、冷冻水果、水果干和果汁。公司的各项业务均致力推行可持续发展的四大支柱：水资源管理、碳足迹、土壤保护和减少废弃物。如需了解更多信息，请访问dolesunshine.com或doleintlcsr.com。

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