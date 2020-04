LOS GATOS, Californië--(BUSINESS WIRE)--Wetenschappelijk uitgever van technologie, HighWire, werkt samen met Cloudflare Inc., het beveiligings-, prestatie- en betrouwbaarheidsbedrijf dat helpt bij het bouwen van een beter internet, om ervoor te zorgen dat de informatie van de wereld online, toegankelijk blijft en ontvankelijk tijdens de wereldwijde pandemie van COVID-19.

HighWire-klanten over de hele linie zien meer verkeer, met succes in maart bijna 25 miljoen meer verzoeken dan in januari, terwijl ze zeer responsief blijven. HighWire host sites en medische tijdschriften voor belangrijke informatieleveranciers, waaronder BMJ, Science Magazine, de World Health Organization en bioRxiv / medRxiv, die momenteel allemaal een recordaantal bezoekers genereren. Als preprint-repositories spelen met name medRxiv en bioRxiv een sleutelrol bij het snel delen van kennis in een vloeiend landschap, waarbij beide in de maand maart meer dan 15 miljoen unieke paginaweergaven opleveren, vergeleken met een maandelijks gemiddelde van 4 miljoen voor bioRxiv en 1 miljoen voor medRxiv.

