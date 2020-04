Brainlab annuncia l’approvazione del marchio CE per il sistema di posizionamento e monitoraggio del paziente ExacTrac Dynamic*

ExacTrac Dynamic: all-in-one solution for precision radiotherapy patient positioning and monitoring (Source: Brainlab)

Monaco di Baviera--(BUSINESS WIRE)--Brainlab, l’azienda operante nel settore delle tecnologie mediche digitali, ha annunciato oggi l’approvazione del marchio CE (Conformità Europea) per ExacTrac® Dynamic, il sistema di ultima generazione per il posizionamento e il monitoraggio del paziente sviluppato dall’azienda. Il nuovo sistema offre funzionalità avanzate grazie ad una tecnologia senza precedenti per il rilevamento termico ad alta velocità delle superfici e, insieme ad essa, una versione aggiornata del monitoraggio a raggi X ExacTrac. La vasta gamma di indicazioni che possono essere trattate con le nuove procedure cliniche, unite a questi perfezionamenti, fanno di ExacTrac Dynamic la soluzione completa per il rilevamento in radioterapia.

ExacTrac Dynamic offre una serie di nuovi elementi caratterizzanti combinati ai vantaggi chiave di sempre come le elevate prestazioni, il monitoraggio radiografico non complanare e la precisione sumbillimetrica***. Usato in combinazione, il nuovo sistema è in grado di ampliare l’efficacia delle opzioni già note per la radiochirurgia stereotassica (SRS) creando nuove opportunità per la radioterapia basata su sistemi di rilevamento della superficie.

Sviluppo e integrazione di tecnologie avanzate - ExacTrac Dynamic soddisfa una gamma completa di requisiti per il posizionamento e il monitoraggio del paziente integrando il rilevamento interno a tecnologie di rilevamento esterno della superficie, tra cui una nuova termocamera.

Nuova termocamera 4D - L’accuratezza submillimetrica*** è assicurata dall’utilizzo di una videocamera stereoscopica ad alta velocità che incorpora 300.000 punti di superficie in 3D per monitorare dall’esterno la posizione del paziente e rilevare il movimento durante il trattamento. Ogni punto di superficie acquisito dal sistema a luce strutturata ExacTrac Dynamic viene associato a un corrispondente segnale di calore generato da questa nuova termocamera, creando così un’altra dimensione in cui è possibile rilevare la posizione del paziente in maniera uniforme, con estrema accuratezza e bassissima latenza.

Nuova immobilizzazione frameless 4Pi* - ExacTrac Dynamic semplifica il fissaggio frameless con tre tipi di maschere termoplastiche modellabili progettate per garantire il comfort del paziente. Il design senza clip, pensato per l’utilizzatore, offre, per la maggior parte dei lettini per linac, opzioni di immobilizzazione che non richiedono accessori aggiuntivi.

Monitoraggio radiografico con ExacTrac Dynamic - La profonda integrazione con gli acceleratori lineari Elekta e Varian Medical Systems consente di ottenere un perfetto funzionamento delle procedure di posizionamento e monitoraggio, tra cui il caricamento automatico del paziente, l’imaging azionato dal gantry o dalle MU e il blocco automatico della radiazione con riposizionamento dall’esterno della sala di trattamento. Queste capacità di rilevamento e verifica ad alta precisione costituiscono i requisiti fondamentali per la somministrazione di dosi estremamente elevate ed efficaci nella radioterapia di precisione.

“Il marchio CE di ExacTrac Dynamic rappresenta un passaggio fondamentale verso le applicazioni extra-craniche del futuro, tra cui la Deep Inspiration Breath-Hold (trattenimento del respiro con inspirazione profonda) e il rilevamento senza marker nel polmone”, dichiara Stefan Vilsmeier, Presidente e Amministratore Delegato, Brainlab. “In questi tempi difficili e incerti ci teniamo a sottolineare l’importanza di preservare il più possibile la funzionalità polmonare”.

*In attesa di approvazione dalla FDA

**Paragonato a ExacTrac 6.5

***Dati disponibili

