MobileIron en Adeya kondigen strategische samenwerking aan voor het leveren van veilige enterprise communicatie en realtime samenwerken

MOUNTAIN VIEW, Calif.--(BUSINESS WIRE)--MobileIron (NASDAQ:MOBL), het bedrijf dat als eerste een zakelijk mobile-centric, zero trustplatform ontwikkelde, kondigt een nieuwe samenwerking aan met Adeya, toonaangevend aanbieder van oplossingen om veilig samen te werken. Dankzij deze samenwerking krijgen medewerkers wereldwijd de beschikking over mogelijkheden voor end-to-end versleutelde realtime voice- en videocalls, conference calls, SMS, instant messaging, groepsgesprekken en bestandsuitwisseling op ieder device.

De twee organisaties hebben de krachten gebundeld door hun producten te combineren en bieden organisaties de mogelijkheid om veilig samenwerken tussen personen of teams mogelijk te maken, in combinatie met beveiliging van de gebruikte devices. Met de samenwerking komen MobileIron en Adeya tegemoet aan een groeiende vraag in de markt naar oplossingen die voorzien in compliance, versleutelde en veilige mobiele communicatie voor enterprises van ieder formaat.

De afgelopen maanden hebben veel thuiswerkers gebruikgemaakt van consumentenapps om samenwerking tussen verschillende personen of teams binnen een bedrijf mogelijk te maken tijdens de COVID-19-pandemie. Organisaties kwamen er echter al snel achter dat veel ‘eenvoudige en gratis’ consumentenapps geen adequate security bieden en mogelijk zelfs gebruikersdata delen met derden, waardoor er een dataprivacy-risico ontstaat. Het risico op het lekken van bedrijfsinformatie, video’s en bedrijfskritische, vertrouwelijke informatie kan leiden tot juridische-, financiële- en reputatieschade.

Dankzij de gecombineerde oplossing kunnen organisaties snel gebruik maken van Adeya’s versleutelde end-to-end oplossing voor realtime samenwerken, communicatie en bestanden delen. De oplossing is te beheren en implementeren via MobileIron’s unified endpoint management (UEM)-platform. IT-beheerders kunnen voldoen aan verregaande compliance-vereisten door de Adeya-app toe te voegen aan ieder device waarop MobileIron wordt gebruikt en kunnen extra bescherming instellen met MobileIron’s per-app VPN Tunnel-oplossing. Eindgebruikers kunnen hierdoor zeer eenvoudig en veilig de app gebruiken om samen te werken met collega’s.

“We zijn verheugd over de samenwerking met Adeya en het feit dat we zo enterprises kunnen ondersteunen bij een veilige mobiele samenwerking met een security-oplossing van militair niveau,” zegt Ahmed Shah, Vice President of Business Development bij MobileIron. “Met onze gezamenlijke oplossing kunnen medewerkers realtime samenwerken en bestanden delen via ieder device, terwijl de compliance en veiligheid van bedrijfsgegevens gegarandeerd is. En dat alles zonder extra training voor medewerkers. Dit is extra belangrijk aangezien thuiswerkers al heel veel tijd en energie kwijt zijn aan het aanpassen aan de nieuwe situatie tijdens de COVID-19-pandemie.”

“Thuiswerken is de nieuwe norm in het COVID-19-tijdperk. Onze strategische samenwerking biedt organisaties de mogelijkheid om zich snel en eenvoudig te wapenen tegen het groeiende aantal cyberdreigingen voor de digitale werkplek in deze uitzonderlijke tijd,” zegt Samir Khosla, Chairman bij Adeya. “Het unieke van Adeya is dat we geloven in datasoevereiniteit. Sommige omschrijven onze visie zelfs als ‘anti-big data’; in tegenstelling tot andere organisaties bewaren wij geen klantgegevens en verdienen we hier dus ook geen geld aan. Terwijl gebruikers een intuïtieve app ervaren in consumentenstijl, vind je onder de motorkap robuuste security- en privacy-technologie van een militaire standaard. Het beste aspect van onze samenwerking is de eenvoud van de implementatie via het UEM-platform van MobileIron.”

Een bijkomend voordeel is dat MobileIron en Adeya een gratis proefperiode aanbieden tot 15 juni 2020, zodat thuiswerkende enterprise-medewerkers snel kunnen profiteren van de samenwerking, zonder een restrictie op het aantal nieuwe gebruikers of devices. Meer informatie en de mogelijkheid om in te schrijven voor een aantal webinars is hier te vinden.

Over MobileIron

MobileIron herdefinieert enterprise security met het eerste zakelijke mobile-centric, zero trustplatform, gebouwd op het fundament van unified endpoint management (UEM) zodat toegang beveiligd is en gegevens beschermd zijn binnen enterprise-organisaties zonder perimeters. Zero trust gaat ervanuit dat slechte elementen zich binnen in het netwerk bevinden en een veilige toegang alleen kan worden verzekerd door een “never trust, always verify”-aanpak. MobileIron gaat verder dan identiteitsbeheer en gateway-aanpak door een uitgebreid aantal kenmerken te verifiëren voordat er toegang wordt verleend. Een mobile-centric, zero trustaanpak valideert het device, staaft gebruikerscontext, controleert applicatie-autorisatie, verifieert het netwerk, en detecteert dreigingen en lost deze op voordat een device of gebruiker veilige toegang wordt verleend.

Het securityplatform van MobileIron bouwt voort op de prijswinnende en toonaangevende unified endpoint management (UEM)-mogelijkheden en voegt daar zero trust-technologieën aan toe, waaronder zero sign-on (ZSO), multi-factor authentication (MFA) en mobile threat defense (MTD). Meer dan 1.900 klanten, waaronder’s werelds grootste financiële instellingen, inlichtingendiensten en andere organisaties die moeten voldoen aan strenge regelgeving, hebben gekozen voor MobileIron om een naadloze en veilige gebruikerservaring mogelijk te maken door alleen geautoriseerde gebruikers, devices, apps en diensten toegang te geven tot zakelijke bronbestanden.

About Adeya

Adeya is a privately-owned cybersecurity technology company, providing enterprises with a military-grade secure communications and collaboration platform. As a Swiss company conducting its R&D and product development at its headquarters, the company benefits from Swiss neutrality which ensures the highest level of privacy and no third-party data sharing.

Adeya remains the most trusted and private alternative to public, consumer-grade applications that are insecure and unsuitable for the workplace. Adeya’s solutions safeguard against third-party infiltration, cyber espionage, data leakages, and regulatory breaches. After a decade of serving international government and defense clients, the company is now bringing its technology to enterprises, where the nature of cyber attacks is becoming increasingly sophisticated.