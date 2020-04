NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Coty Inc. heeft vandaag aangekondigd dat Calvin Klein Fragrances een Material Health Certificate op Silver-niveau heeft behaald van het Cradle to Cradle Products Innovation Institute voor Calvin Klein’s eerste schone en milieubewuste geur, CK EVERYONE Eau de toilette .

Materiële gezondheidscertificering op zilverniveau geeft aan dat 100% van de chemische stoffen in CK EVERYONE Eau de toilette zijn beoordeeld en voldoen aan de Cradle to Cradle Certified Product Standard-materiaalgezondheidseisen op zilverniveau. Deze prestaties dienen ook als basis voor een strategie ter optimalisering van de materiële gezondheid om de milieuveiligheid van de geur in de loop van de tijd verder te verbeteren.

