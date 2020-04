Jumhouria Bank of Libya va live su SmartStream per la Riconciliazione dei pagamenti

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--SmartStream Technologies, il provider di soluzioni di Transaction Lifecycle Management (TLM®) ha annunciato in data odierna che Jumhouria Bank, la più grande banca della Libia, ha attivato con successo la soluzione di SmartStream per le riconciliazioni di pagamenti in contanti - la prima di un'implementazione a due fasi per consolidare e automatizzare il processo di riconsiliazione in tutte le sue 170 filiali ed avere così in controllo operativo in tempo reale.

La soluzione di riconciliazioni SmartStream è in fase di implementazione per sostituire i processi manuali in tutta la Jumhouria Bank, garantendo una maggiore visibilità per operazioni di pagamento in contanti, con carte, nelle filiali e presso la banca centrale. La banca si potrà così contare su nuovi livelli di automazione e controllo sulla propria elaborazione delle transazioni; favorire la compliance normativa, l'elaborazione diretta e un migliore servizio clienti.

