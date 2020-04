La banque libyenne Jumhouria utilise à présent SmartStream pour ses opérations de rapprochement des paiements

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--SmartStream Technologies, le fournisseur de solutions financières pour la gestion du cycle de vie des transaction financières (Transaction Lifecycle Management – TLM®), a annoncé aujourd’hui que la Banque Jumhouria, la plus grande banque de Libye, a réussi son basculement vers la solution de SmartStream pour les rapprochements des paiements au comptant – première étape d’un processus de mise en œuvre en deux phases visant à consolider et automatiser le processus de rapprochement dans ses 170 succursales afin d’obtenir un contrôle opérationnel en temps réel.

La solution de SmartStream pour les rapprochements est déployée pour remplacer les processus manuels dans l’ensemble de la Banque Jumhouria – garantissant ainsi une plus grande visibilité des transactions au comptant, par carte, en succursale, avec la banque centrale et de paiement. Elle permettra à la banque d’atteindre de nouveaux niveaux d’automatisation et de contrôle de son traitement des transactions ; facilitant la conformité réglementaire et le traitement automatique de bout en bout et améliorant le service client.

Mr Nouri Ali Mohamed Aboflega, directeur général adjoint de la Banque Jumhouria, a déclaré : « Nous nous efforçons de concrétiser notre vision à la Banque Jumhouria afin de conserver notre position de première banque du peuple dans la région. Grâce à des investissement continus dans la technologie, nous ambitionnons d’offrir le plus haut niveau de service à nos clients. La première phase du projet constitue une étape importante pour nous et nous sommes absolument ravis des premiers résultats. Nous sommes impatients de tirer parti de l’expertise sectorielle de SmartStream dans les rapprochements alors que nous continuons d’ajouter de la valeur à notre entreprise. »

Roland Brandli, directeur produit, a ajouté : « Alors que nous fournissons des solutions de rapprochement aux banques du monde entier depuis plus de 40 ans, nous observons un regain d’intérêt dans les solutions de rapprochement dans le domaine des paiements et sommes enchantés de voir un nouveau client utiliser SmartStream dans ce domaine. Nous nous réjouissons d’avoir été choisis dans le cadre de la stratégie de la banque. La mise en œuvre de la première phase a non seulement permis de rapprocher un important volume de données historiques, elle a aussi complètement transformé son processus, garantissant que tout est traité correctement et que les anomalies font l’objet d’un suivi quotidien. La décision de Jumhouria de mettre en œuvre notre solution est une preuve supplémentaire que SmartStream est dorénavant le fournisseur de prédilection de solutions de rapprochement dans l’ensemble de la région MENA. »

L’application modulaire et certifiée SWIFT de SmartStream répond aux besoins de gestion des rapprochements et des anomalies des institutions de toutes tailles. Elle permet un meilleur contrôle de la gestion des transactions, tandis que ses options de déploiement flexibles permettent aux institutions financières et aux entreprises de réduire très nettement leurs délais de commercialisation.

