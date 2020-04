LONDEN--(BUSINESS WIRE)--SmartStream Technologies, de leverancier van oplossingen voor financiële Transaction Lifecycle Management (TLM®), heeft vandaag aangekondigd dat de Jumhouria Bank, de grootste bank in Libië, met succes live is gegaan met de oplossing van SmartStream voor de reconciliatie van contante betalingen – de eerste van een implementatie in twee fasen om het reconciliatieproces in zijn 170 vestigingen te consolideren en te automatiseren om realtime operationele controle te leveren.

De SmartStream-reconciliatie-oplossing wordt uitgerold om handmatige processen in de Jumhouria Bank te vervangen, waardoor een grotere zichtbaarheid wordt verkregen in contant-, kaart-, filiaal-, centrale bank- en betalingstransacties. Het zal de bank nieuwe niveaus van automatisering en controle over haar transactieverwerking bieden; faciliteren van naleving van regelgeving, rechtstreeks door verwerking en verbeterde klantenservice.

