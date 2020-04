Milrem Robotics en InnoVfoam ontwikkelen robotbrandweerlieden

Milrem Robotics’ and InnoVfoam’s first joint product will feature the fire monitor skid unit Hydra on the Multiscope Rescue. (Photo: Business Wire)

TALLINN, Estland--(BUSINESS WIRE)--Milrem Robotics, de leider van Europese grondrobotica, en InnoVfoam, de specialist in schuimblustechnologie, ontwikkelen robotbrandbestrijdingssystemen om brandweerlieden te helpen of zelfs te vervangen in de meest vijandige omgevingen.

De gezamenlijk ontwikkelde brandbestrijdingsoplossingen combineren het onbemande grondvoertuig (UGV) Multiscope Rescue van Milrem Robotics en de verschillende brandbestrijdingssystemen van InnoVFoam, met name schuimdoseersystemen en brandmonitoren.

De brandbestrijdingsrobots worden op afstand bediend door brandweerlieden die op veilige afstand blijven terwijl ze een compleet overzicht van het operatiegebied ontvangen via verschillende camera's, d.w.z. thermisch en infrarood, en sensoren aan boord van de robot die bovendien gas- of chemische lekken kunnen detecteren.

De brandmonitoren kunnen onafhankelijk van de UGV worden bediend dankzij afzonderlijke camera's op de UGV en de monitoren, waardoor het voertuig van positie kan veranderen met behoud van een perfect overzicht van de brand. Het systeem kan ook worden aangevuld met aanvullende preventieve en repressieve systemen en autonome functies.

“Naast branden in stedelijke omgevingen zijn er elk jaar grootschalige bos- en landschapsbranden die het milieu, het leven van bewoners en vooral brandweerlieden in gevaar brengen. De systemen die we samen met InnoVfoam ontwikkelen, kunnen de gevaren voor de brandweerlieden verminderen en helpen om branden sneller te blussen,” aldus Kuldar Väärsi, CEO van Milrem Robotics.

De Multiscope Rescue heeft een maximaal laadvermogen van 1200 kg en een trekkracht van 21.000 N, waardoor het kan worden uitgerust met een verscheidenheid aan specifieke laadvermogens voor brandbestrijding, waaronder schuim- of watertanks, maar ook vastgebonden drones voor een beter bewustzijn van de omgeving.

Robotbrandweerlieden kunnen eveneens zware brandslangen leveren om gebieden te bereiken en structuren binnen te gaan die niet toegankelijk zijn voor grotere voertuigen of die kunnen instorten bovenop brandweerlieden. In het geval van bos- of landschapsbranden kunnen de robotbrandweerlieden worden gedropt om de verspreiding van branden te beperken.

De blusmonitoren van InnoVfoams kunnen water en schuim afgeven van 2000 tot 20.000 liter per minuut.

Het eerste gezamenlijke product zal voorzien zijn van InnoVfoams ingebouwde blusmonitorunit Hydra op de Multiscope Rescue.

Bekijk de Multiscope Rescue hier in actie - https://youtu.be/5cdtOLt93XA

