Dole Packaged Foods, LLC invita tutto il mondo ad unirsi agli sforzi della società per garantire l’accesso ad alimenti nutritivi durante l’emergenza COVID-19​

Dole Packaged Foods, LLC Issues Worldwide Invitation to Join Their Efforts ​to Ensure Access to Nutritious Foods During COVID-19​

WESTLAKE VILLAGE, California--(BUSINESS WIRE)--Per contribuire agli aiuti urgenti durante la pandemia di COVID-19, Dole Packaged Foods, LLC ha lanciato un’iniziativa per la fornitura di alimenti nutrienti alle persone bisognose. Dole sta invitando altre organizzazioni e aziende, grandi e piccole, in tutto il mondo ad unirsi alla società per aiutare a gettare un raggio di luce in questi tempi bui e proteggere la salute delle persone bisognose in tutto il mondo.

Grazie a una serie di donazioni e collaborazioni Dole desidera aiutare, in questo momento difficile, a colmare le lacune nell’accesso a cibo nutriente per tutti, dai bambini agli anziani e a quanti stanno lottando in prima linea per prendersi cura degli altri. La società intende tener fede alla promessa Un raggio di luce per tutti mettendo a disposizione le sue risorse e strutture, così come iniziative d’impatto sociale per garantire che le persone abbiano accesso agli alimenti nutrienti di cui hanno bisogno in questo momento, nei seguenti modi:​

Offrendo un raggio di luce su quanti stanno combattendo in prima linea in collaborazione con diverse catene di frappè in mercati locali. Dole sta effettuando consegne settimanali di pacchetti di assistenza con frutta e frappè ricchi di nutrienti a ben 650 ospedali accompagnati da messaggi personalizzati di gratitudine, speranza e incoraggiamento scritti dai dipendenti di Dole per i lavoratori in prima linea. Il marchio sta inoltre distribuendo buoni per prodotti Dole a professionisti sanitari presso 5.000 ospedali negli Stati Uniti.​

Dole lancerà inoltre una campagna per rendere omaggio ai lavoratori in prima linea quali supereroi, ringraziare i suoi partner ed esortare altri ad unirsi alla sua missione per concretizzare la promessa di Un raggio di luce per tutti.

Stiamo attraversando tempi bui e Dole si sta operando per fornire delle opportunità perché la vita delle persone possa essere rischiarata da un raggio di luce​.

“ Dole desidera creare un mondo in cui tutti, indipendentemente da età, reddito, area geografica o sesso, abbiano accesso a ciò di cui hanno bisogno per restare in buona salute” ha dichiarato Pier Luigi Sigismondi, Presidente di Dole Worldwide Packaged Foods. “ Dole si adopera alacremente per identificare modi per aiutare a colmare il divario nell’accesso a cibo salutare in questo momento difficile, ma sappiamo che non possiamo farlo da soli. In questo momento, le società in tutti i settori, industrie e Paesi devono unirsi per esercitare il massimo impatto positivo.”

Dole ha inoltre raddoppiato gli sforzi per accertarsi che i propri dipendenti abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno per restare in buona salute. Dole ha creato risorse per i dipendenti che potrebbero venire a contatto con il virus e sta provvedendo all’aggiornamento dei servizi di immunità presso gli ospedali a Dolefil/Polomolok per garantire che il personale medico sia adeguatamente equipaggiato per prendersi cura della comunità.

Per maggiori informazioni sugli sforzi attuati da Dole e su come unirsi alle sue iniziative visitate sunshineforall.com. ​

Informazioni su Dole Packaged Foods, LLC ​

Dole Packaged Foods, LLC è il leader mondiale nella coltivazione, nell’approvvigionamento, nella distribuzione e nella commercializzazione di frutta e snack salutari. Dole commercializza una gamma completa di frutta confezionata a lunga conservazione, frutta congelata, frutta secca e succhi di frutta. Tutte le operazioni della società poggiano sui quattro pilastri portanti della sostenibilità: gestione delle risorse idriche, impronta di carbonio, conservazione del suolo e riduzione dei rifiuti. Per ulteriori informazioni, visitate dolesunshine.com o doleintlcsr.com.

