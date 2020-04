Dole Packaged Foods, LLC vaardigt wereldwijde uitnodiging uit om mee te doen aan hun inspanningen om toegang tot voedzame levensmiddelen tijdens COVID-19 te garanderen

Dole Packaged Foods, LLC Issues Worldwide Invitation to Join Their Efforts ​to Ensure Access to Nutritious Foods During COVID-19​

WESTLAKE VILLAGE, Californië--(BUSINESS WIRE)--In een poging om broodnodige hulp te bieden tijdens de COVID-19-pandemie heeft Dole Packaged Foods, LLC een initiatief gelanceerd om voedzame levensmiddelen te leveren aan mensen in nood. Dole nodigt andere organisaties en bedrijven, groot en klein over de hele wereld, uit om hen te helpen bij het bieden van wat zonneschijn in donkere tijden en het zorgdragen voor de gezondheid van mensen in nood wereldwijd.

Van kinderen tot bejaarden, tot diegenen die aan de frontlinie voor anderen zorgen: door een reeks donaties en samenwerkingsverbanden streeft Dole ernaar om te helpen de toegang tot gezonde voeding in deze zware tijden te verbeteren. Het bedrijf heeft de middelen, faciliteiten en maatschappelijke inspanningen onder zijn Sunshine for All Promise aangewend om ervoor te zorgen dat mensen toegang hebben tot de voedzame levensmiddelen die ze op dit moment nodig hebben, inclusief:​

Bezorging van zonneschijn aan de frontlijn in samenwerking met diverse smoothieketens in lokale markten. Dole bezorgt wekelijks voedzame smoothies of fruitpakketten bij 650 ziekenhuizen met gepersonaliseerde berichten van dank, hoop en aanmoediging voor frontliniewerkers van Dole-medewerkers. Daarnaast bezorgt het merk vouchers voor Dole-producten bij zorgpersoneel in 5000 ziekenhuizen in de VS.

in samenwerking met diverse smoothieketens in lokale markten. Dole bezorgt wekelijks voedzame smoothies of fruitpakketten bij 650 ziekenhuizen met gepersonaliseerde berichten van dank, hoop en aanmoediging voor frontliniewerkers van Dole-medewerkers. Daarnaast bezorgt het merk vouchers voor Dole-producten bij zorgpersoneel in 5000 ziekenhuizen in de VS. Samenwerking met World Central Kitchen om senioren en achtergestelde gezinnen in Californië te steunen door de voedzame maaltijden te leveren die zij nodig hebben om gezond te blijven met een donatie van 15.000 dozen fruitbekers en het bieden van ruimte voor maaltijdbereiding en -organisatie.

om senioren en achtergestelde gezinnen in Californië te steunen door de voedzame maaltijden te leveren die zij nodig hebben om gezond te blijven met een donatie van 15.000 dozen fruitbekers en het bieden van ruimte voor maaltijdbereiding en -organisatie. Een verbintenis aan Jackson, Mississippi , één van de grootste voedselwoestijnen in de VS, om de toegang te verbeteren tot gezonde voeding voor inwoners. Door samen te werken met de Mayor’s Disaster Relief Action, een partnerschap met Boys & Girls Clubs, en studenten en gezinnen van Galloway Elementary te ondersteunen, levert Dole 2.100 dozen fruitbekers en koelkastpakketten, creëert gezonde maaltijden voor achtergestelde gezinnen, biedt berichten van hoop en aanmoediging en maakt contante donaties om overstromingsschade te herstellen op lokale achtergestelde scholen. Daarnaast verbindt Dole zich het komende jaar aan het helpen verbeteren van kindervoeding in Jackson.

, één van de grootste voedselwoestijnen in de VS, om de toegang te verbeteren tot gezonde voeding voor inwoners. Door samen te werken met de Mayor’s Disaster Relief Action, een partnerschap met Boys & Girls Clubs, en studenten en gezinnen van Galloway Elementary te ondersteunen, levert Dole 2.100 dozen fruitbekers en koelkastpakketten, creëert gezonde maaltijden voor achtergestelde gezinnen, biedt berichten van hoop en aanmoediging en maakt contante donaties om overstromingsschade te herstellen op lokale achtergestelde scholen. Daarnaast verbindt Dole zich het komende jaar aan het helpen verbeteren van kindervoeding in Jackson. Samenwerking met Lyft om voedzame levensmiddelen te bieden aan achtergestelde senioren in Seattle en Chicago. Via een "laatste kilometer"-samenwerkingsverband met Lyft zal Dole Lyft-bestuurders betalen om Dole-producten op te halen bij magazijnen en meer dan 4.000 dozen fruitbekers te bezorgen bij verzorgingstehuizen.

in Seattle en Chicago. Via een "laatste kilometer"-samenwerkingsverband met Lyft zal Dole Lyft-bestuurders betalen om Dole-producten op te halen bij magazijnen en meer dan 4.000 dozen fruitbekers te bezorgen bij verzorgingstehuizen. Samenwerking met het goede doel St Mungo’s om 14.500 fruitbekers te doneren die zullen worden verdeeld onder een aantal van de meest kwetsbare mensen in Londen, die momenteel worden ondergebracht door de Intercontinental Hotel Group en anders dakloos zouden zijn. Daarnaast vormt Dole samenwerkingsverbanden met voedselbanken in het Verenigd Koninkrijk om de bezorging van fruitbekers te organiseren aan bejaarde inwoners die zich momenteel in isolatie bevinden.

die zullen worden verdeeld onder een aantal van de meest kwetsbare mensen in Londen, die momenteel worden ondergebracht door de Intercontinental Hotel Group en anders dakloos zouden zijn. Daarnaast vormt om de bezorging van fruitbekers te organiseren aan bejaarde inwoners die zich momenteel in isolatie bevinden. Bezorgen van fruitbekers aan zorgpersoneel in ziekenhuizen in Parijs, Frankrijk; Barcelona, Spanje; Auckland, New Zeeland; Manilla, Filipijnen; Kobe, Japan; Singapore; Toronto, Canada, evenals in regio’s in Thailand, Vietnam, India and Korea.

Dole zal ook een campagne lanceren die essentiële frontliniewerkers eert als superhelden, hun partners bedankt en anderen oproept mee te doen aan hun missie om Sunshine for All te verwezenlijken.

Hoewel dit voelt als een donkere tijd is Dole toegewijd aan het bieden van mogelijkheden voor mensen om zonneschijn in hun leven te vinden.

“ Dole wil een wereld creëren waarin iedereen – ongeacht leeftijd, inkomen, locatie of gender – toegang heeft tot wat zij nodig hebben om gezond te blijven,” verklaarde Pier Luigi Sigismondi, President van Dole Worldwide Packaged Foods. “ Dole zet zich in om manieren te vinden om in deze zware tijden te helpen de toegang tot voedzame levensmiddelen te verbeteren, maar we weten dat we dit niet alleen kunnen doen. Nu is de tijd voor bedrijven in alle industrieën, sectoren en landen om zich te verenigen en zo de grootste positieve impact te maken.”

Dole zet zich ook dubbel in om ervoor te zorgen dat medewerkers krijgen wat ze nodig hebben om gezond te blijven. Dole heeft hulpbronnen gecreëerd voor medewerkers die mogelijk in contact komen met het virus en werkt aan een upgrade van zijn ziekenhuis-immuniteitsvoorzieningen in Dolefil/Polomolok om te garanderen dat artsen goed zijn toegerust om de gemeenschap van dienst te zijn.

Bezoek om meer te weten te komen over de inspanningen van Dole en hoe u kunt bijdragen sunshineforall.com. ​

Over Dole Packaged Foods, LLC ​

Dole Packaged Foods, LLC, is een mondiale leider in de kweek, aankoop, distributie en marketing van fruit en gezonde snacks. Dole verkoopt een volledige lijn van verpakt, houdbaar fruit, diepvriesfruit, gedroogd fruit en sappen. Het bedrijf richt zich binnen al zijn activiteiten op vier pijlers van duurzaamheid: waterbeheer, koolstofvoetafdruk, bodembescherming en afvalvermindering. Bezoek voor meer informatie dolesunshine.com of doleintlcsr.com.

