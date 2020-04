Un nuovo report di Arthur D. Little rivela le prime cose che i CEO di tutto il mondo hanno imparato dalla pandemia di COVID-19

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Arthur D. Little dopo più di due settimane e 25 interviste ai CEO di altrettante aziende operanti in Italia e Asia, ha realizzato un report che condensa una serie di importanti best practice per fronteggiare l’emergenza COVID-19.

Sin dai primi istanti di questa crisi abbiamo infatti riunito i CEO di aziende che gestiscono infrastrutture e servizi critici in Italia, Singapore ed Hong Kong, per primi colpiti duramente dalla crisi, per condividere con il resto del mondo esperienze e lessons learned utili per navigare attraverso la crisi e proseguire per una ripresa, che ci auguriamo sia, florida e sostenibile

Il report Leading businesses through the COVID-19 crisis - First learnings from Hong Kong, Italy and Singapore è disponibile gratuitamente per aiutare le aziende che affrontano questo periodo di crisi derivante dall’impatto del virus COVID-19

Questo report evidenzia come le Società intervistate abbiano messo le persone davanti a profitti, intensificando sin da subito gli sforzi di comunicazione, sia all’interno dell’azienda che all’esterno, favorendo anche un dialogo costruttivo con i Governi, le Autorità Locali e tutta la Comunità.

“Possiamo imparare gli uni dagli altri ad aumentare la resilienza della nostra economia, ed emergere dalla crisi pronti ad innovare” ha detto Ignacio Garcia Alves, Presidente e CEO di ADL.

“Questo report dà ai CEO un punto di vista unico, proveniente da leaders che hanno proseguito ad operare efficacemente attraverso il momento peggiore della pandemia e che stanno ora riemergendo, pronti a ripartire”.

Questo report identifica 5 punti di maggiore attenzione:

muoversi velocemente, prevedendo gli scenari peggiori, essendo accurati nella pianificazione ed assicurando la sicurezza degli impiegati prima, e la continuità delle operazioni poi;

essere preparati a impiegare la maggior parte del proprio tempo per mantenere attiva e bidirezionale la comunicazione con le risorse, focalizzandosi sulla positività e sul morale;

creare team separati per le operazioni critiche, supportare fornitori e partners ed essere innovativi nella gestione della liquidità;

collaborare con governi e autorità, interagire con i sindacati, e sostenere le comunità locali;

iniziare da subito a pianificare “realisticamente” la ripartenza per sfruttare le potenziali opportunità offerte della “nuova normalità”;

Il report identifica anche priorità chiave per la continuità di business e il risk management, compreso l’utilizzo di tools digitali per stabilire sistemi di risk management dinamici tra le operazioni intere e le catene di fornitura esterne.

Karim Taga, Managing Partner di Arthur D. Little’s Global Time Practice ha detto: “Oggi i CEO sono chiamati ad attraversare questa crisi ed emergere pronti per nuove opportunità. Società, governi e individui devono tutti focalizzarsi su come proteggere la salute pubblica e sconfiggere insieme la pandemia”.

Saverio Caldani, Managing Partner di Arthur D. Little Italia e Spagna ha detto: “Noi lavoriamo per sostenere i nostri clienti durante il momento peggiore della crisi di COVID-19 e la loro esperienza aiuterà le aziende a navigare in questo nuovo mondo”.

Scarica qui il report completo: https://bit.ly/3aMZjU2