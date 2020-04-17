PMI和Pearson VUE現提供國際專案管理師 (PMP)®認證考試的線上測驗選項

費城--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--從即日起，國際專案管理學會(Project Management Institute, PMI)將讓專案專業人士能夠在家中或辦公室在線上安排和參加國際專案管理師 (PMP)®考試。除了PMP考試之外，現在相關專業人士還可在線上參加其他兩項PMI認證考試：PMI敏捷專業管理師(PMI-ACP)和助理國際專案管理師(CAPM)認證考試。

考生將利用Pearson VUE的OnVUE線上監考測驗軟體參加考試。與現場考試一樣，線上監考測驗要求考生在監考官的監督下完成考試。然而，監考官並不是在現場監考，而是在人工智慧(AI)的輔助下，透過裝置的麥克風和網路攝影機即時監督考生。考生仍需提前安排線上考試，但預約全天候開放，因此考生可在方便時進行安排。

PMI全球體驗和解決方案副總裁Michael DePrisco表示：「在這充滿不確定性的時期，我們一直努力為會員和認證考生提供必要的資源，助其職業發展。PMP考試的線上監考測驗是其中的重要步驟。我們一直計畫在未來推行，但為了保障我們社群的安全和福祉，我們現在就優先推出這項服務。此舉將對PMI測驗體驗產生持久的正面影響，而若是沒有Pearson VUE的專長與合作，我們是無法做到的。」

在AI輔助的即時遠距監考下，監考官一旦發現作弊，便能夠立刻終止考試。除此之外，PMI和Pearson VUE還實施嚴格的資料鑑識計畫，以確認作弊和其他有效性相關問題並採取行動。此外，所有考生都必須完成虛擬自我簽到流程，包括AI加強的身份驗證和人臉-照片比對。

Pearson VUE業務發展副總裁Eric D’Astolfo表示：「此次協議證明Pearson VUE的線上監考平臺OnVUE能夠符合全球首屈一指的專案管理專業人士協會PMI的嚴格要求。現在，專案管理專業人士公認的認證金標準PMP認證也和其他PMI認證一樣採用我們提供的線上考試平臺，對此我們感到非常自豪。我們很高興能提供解決方案，幫助考生在這段時期繼續前進，完成他們的認證考試。」

如欲瞭解更多有關線上監考測驗體驗和如何安排PMP線上監考考試的資訊，請點選這裡。

關於國際專案管理學會(PMI)

國際專案管理學會(Project Management Institute, PMI)是全球首屈一指的專案、計畫或組合管理專業會員協會。透過全球宣導、合作、教育和研究，我們努力在全球各地為專案經濟(The Project Economy)培養300餘萬專業人士：專案經濟是未來的經濟，所有工作和個人都圍繞專案、產品、計畫和價值流來安排。我們現在已成立50年，在全球幾乎每個國家運作，透過全球認可的標準、認證、社群、資源、工具、學術研究、出版物、職業發展課程和交流機會，推動事業發展、改善機構成就並進一步推進專案管理職業的成熟。作為PMI大家庭的一部分，ProjectManagement.com創建線上全球社群，帶來更多資源、更優質的工具、更大的網路和更廣闊的視野。歡迎造訪www.PMI.org、www.projectmanagement.com、www.facebook.com/PMInstitute，也可以在Twitter上關注我們：@PMInstitute。

關於Pearson VUE

數十年以來，Pearson VUE一直是電腦測驗業的先驅，每年為各行各業提供逾1,600萬個認證和許可考試，涵蓋學術、招生、IT和醫療保健等。公司是開發和提供高風險考試領域的領導者，擁有全球最全面的網路——遍佈於180多個國家的近2萬個高安全性考試中心和安全的線上考試平臺。我們在評鑑業的領導地位源於公司與廣泛客戶的合作，這些客戶包括一流的科技公司、政府以及監管機構。如欲瞭解更多資訊，請造訪PearsonVUE.com。

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