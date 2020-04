TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Q4 Inc. (Q4), een toonaangevende wereldwijde leverancier van cloudgebaseerde investor relations-oplossingen, en Rose & Company (Rose & Co), het belangrijkste adviesbureau voor strategische investeerdersrelaties in de sector, kondigden vandaag een exclusief partnerschap aan dat de diepe ervaring op de kapitaalmarkten en het bewezen succes van Rose & Co’s unieke service voor investeerderstoegang combineert met het marktleidende IR-platform van Q4. Samen zullen Q4 en Rose & Co zich richten op het helpen van overheidsbedrijven die zich zowel richten op als rechtstreeks in contact treden met institutionele investeerders via een doorlopend verkoop- en marketingproces.

