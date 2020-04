PMI en Pearson VUE bieden nu een online testoptie aan voor het Project Management Professional (PMP)®-certificeringsexamen

PHILADELPHIA--(BUSINESS WIRE)--Vanaf vandaag biedt het Project Management Institute (PMI) projectprofessionals de mogelijkheid om hun Project Management Professional (PMP)®-examen online te plannen en af te leggen vanuit hun huis of kantoor. Het PMP-examen wordt nu gevoegd bij twee andere PMI-certificeringsexamens die professionals online kunnen afleggen: het certificeringsexamen voor PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) en dat voor Certified Associate in Project Management (CAPM).

Kandidaten leggen het examen online af met de online OnVUE-testsoftware met surveillance van Pearson VUE. Net als bij een test in een centrum vereist een online test met surveillance dat toezicht wordt gehouden op de kandidaten door een surveillant. De surveillant zal zich echter op een andere locatie bevinden en zal kandidaten live volgen via de microfoon en webcam van hun apparaat met behulp van kunstmatige intelligentie (AI). Kandidaten moeten hun online examen nog steeds van tevoren plannen, maar afspraken worden 24/7 aangeboden, zodat kandidaten een tijd kunnen vinden die past in hun planning.

" In deze onzekere tijden werken we ijverig om leden en certificeringskandidaten de middelen te geven die ze nodig hebben om te investeren in hun professionele ontwikkeling," aldus Michael DePrisco, Vice President, Global Experience & Solutions bij PMI. " Online testen met een surveillant voor het PMP-examen is een belangrijke stap in dat traject. Dit was altijd al een optie voor onze toekomst, maar we hebben er nu prioriteit aan gegeven om de veiligheid en het welzijn van onze gemeenschap te garanderen. Deze inspanning, die een langdurige positieve impact zal hebben op de PMI-testervaring, zou niet mogelijk zijn geweest zonder de expertise en het partnerschap van Pearson VUE."

Naast de door AI ondersteunde live remote proctoring, waarbij de surveillant de mogelijkheid heeft om een sessie onmiddellijk te beëindigen als wangedrag wordt gedetecteerd, hebben PMI en Pearson VUE een rigoureus data-forensisch programma geïmplementeerd om wangedrag en andere geldigheidsproblemen te identificeren en op te lossen. Bovendien moeten alle kandidaten een virtueel self-check-in-proces doorlopen, inclusief authenticatie van de identicatie met behulp van AI en het matchen van foto en gezicht.

" Deze overeenkomst is de bekroning van het online proctoring-platform OnVUE van Pearson VUE door te voldoen aan de strikte eisen van PMI, 's werelds toonaangevende vereniging voor projectmanagementprofessionals," verklaarde Eric D'Astolfo, Vice President, Business Development bij Pearson VUE. " We zijn er trots op dat we nu de PMP-certificering - erkend als de gouden standaard voor projectmanagementprofessionals - kunnen toevoegen aan de andere PMI-certificeringen waarvoor we online examens leveren. We zijn verheugd om een oplossing aan te bieden die kandidaten in staat stelt om gedurende deze tijd door te gaan met het behalen van hun certificeringen."

Klik hier voor meer informatie over de online testervaring met surveillance en hoe u uw online PMP-examen met toezichthouder kunt plannen.

