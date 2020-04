PMI e Pearson VUE offrono un'opzione di test online per sostenere l'esame di certificazione per i professionisti della gestione di progetto, Project Management Professional (PMP)®.

FILADELFIA--(BUSINESS WIRE)--A partire da oggi, il Project Management Institute (PMI) offre ai professionisti della gestione di progetto la possibilità di programmare e passare il proprio esame Project Management Professional (PMP)® online direttamente dal proprio domicilio o ufficio. L'esame PMP va ad aggiungersi ad altri due esami di certificazione online dedicati ai professionisti: PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) e Certified Associate in Project Management (CAPM).

I candidati potranno sostenere l'esame online utilizzando il software di test online supervisionati OnVUE della Pearson VUE. Come tutti gli esami sostenuti presso il centro, gli esami online con supervisione richiedono che i candidati siano monitorati da un supervisore. Tuttavia, questo supervisore sarà fuori sede e monitorerà i candidati in diretta attraverso il microfono e la webcam del loro dispositivo grazie all'ausilio dell'Intelligenza Artificiale (AI). I candidati dovranno comunque programmare il proprio esame online in anticipo, ma gli appuntamenti sono offerti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in modo che i candidati possano sempre trovare un orario per loro conveniente.

" In questi tempi di incertezza, stiamo lavorando assiduamente per fornire ai membri e ai candidati alla certificazione le risorse di cui hanno bisogno per investire nel loro sviluppo professionale", ha dichiarato Michael DePrisco, vice presidente, global experience & solutions di PMI. " I test online con supervisione per l'esame PMP sono un passo importante in questo percorso. C'è sempre stato nel nostro futuro, ma gli abbiamo dato la priorità proprio in questo momento per garantire la sicurezza e il benessere della nostra comunità. Questo sforzo, che avrà un impatto positivo a lungo termine sull'esperienza dei test di PMI, non sarebbe stato possibile senza la competenza e la partnership di Pearson VUE".

Oltre alla supervisione a distanza in diretta con l'ausilio dell'IA, che offre la possibilità al supervisore di interrompere la sessione nel caso venga rilevata una condotta scorretta, PMI e Pearson VUE hanno implementato un rigoroso programma di analisi legale dei dati per identificare e agire in caso di scorrettezze e altri problemi di validità. Inoltre, tutti i candidati devono completare un processo di autoverifica virtuale, che include l'autenticazione di identificazione potenziata dall'IA e il confronto tra la foto del volto e la faccia.

" Questo accordo è la prova che la piattaforma di supervisione online di Pearson VUE, OnVUE, soddisfa i severi requisiti di PMI, associazione leader mondiale dei professionisti della gestione di progetto", ha dichiarato Eric D'Astolfo, vice presidente, business development di Pearson VUE. " Siamo orgogliosi di aggiungere la certificazione PMP - riconosciuta come il gold standard per i professionisti del project management - alle altre certificazioni di PMI per le quali assicuriamo gli esami online. Siamo lieti di poter offrire una soluzione che consenta ai candidati di continuare a perseguire le loro certificazioni durante questo periodo".

Per ulteriori informazioni sui test con supervisione online e su come programmare il proprio esame di certificazione PMP online, cliccare qui.

