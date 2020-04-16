GSMA和主办城市方延长MWC巴塞罗那协议

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--GSMA今日宣布将MWC巴塞罗那活动协议延长至2024年。鉴于当前的Covid-19大流行，GSMA和主办城市方一直积极应对MWC20巴塞罗那取消的影响，并对未来十分乐观。

MWC巴塞罗那主办方GSMA和主办城市方均认为，MWC巴塞罗那强劲势头使得该活动未来能维持并延长举办，同时已同意将一直举办这项MWC活动到2024年。通过延长目前的协议，GSMA期待与主办城市方*、巴塞罗那市以及加泰罗尼亚和西班牙人民一起为MWC21及至少至MWC24巴塞罗那而共同努力。

GSMA Limited首席执行官洪曜庄(John Hoffman)表示：“在这艰难时期，展望未来比以往任何时候都更重要。GSMA、主办城市方和MWC巴塞罗那生态系统对下一届MWC活动充满期待。随着我们摆脱这段艰难时期，MWC21巴塞罗那将成为经济复苏过程的一部分。将协议延长至2024年，彰显我们对生态系统以及主办城市方的承诺，以及我们彼此之间牢固且互利的工作关系。我们欣然宣布，我们已经为未来几届的参展商提供大力支持和做出早期承诺。”

洪曜庄补充道：“巴塞罗那市、加泰罗尼亚地区和西班牙是创新、创业和投资的重要中心。涵盖4YFN创新系列活动和YoMo 青少年移动嘉年华在内的MWC巴塞罗那代表了该地区的巨大经济价值和就业机会。”

MWC巴塞罗那是全球首屈一指的移动和垂直生态系统盛会，将200多个国家和地区的超过11万参与者齐聚一堂。MWC21巴塞罗那将于2021年3月1至4日举行。

在展望未来的同时，我们依旧心系世界各地受Covid-19影响的人们，并祝愿我们的与会者、参展商、巴塞罗那市民和移动生态系统在这艰难时期一切顺利。

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致编辑

主办城市方包括：巴塞罗那市议会、加泰罗尼亚政府、西班牙工业能源和旅游部、巴塞罗那会展中心、巴塞罗那观光局

关于GSMA

GSMA代表全球移动运营商的共同权益。GSMA在更广泛的全球移动生态系统中连结着750多家移动运营商，近400家企业，其中包括手机与终端制造商、软件公司、设备供应商、互联网企业、以及相关行业组织。GSMA每年在巴塞罗那、洛杉矶和上海举办业界领先的MWC大会，以及Mobile 360系列区域会议。

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