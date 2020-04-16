GSMA和主辦城市方延長MWC巴塞隆納協定

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--GSMA今日宣佈將MWC巴塞隆納活動協議延長至2024年。鑑於目前Covid-19大流行，GSMA和主辦城市方一直努力因應MWC20巴塞隆納取消的影響，並對未來十分樂觀。

MWC巴塞隆納主辦單位GSMA和主辦城市方均認為，MWC巴塞隆納的強勁動力使得該活動未來能維持並延長舉辦，同時已同意將一直舉辦這項MWC活動到2024年。透過延長目前的協議，GSMA期待與主辦城市方*、巴塞隆納市以及加泰羅尼亞和西班牙人民，一起為MWC21及至少至MWC24巴賽隆納而共同努力。

GSMA Limited執行長洪曜莊(John Hoffman)表示：「在這艱難時期，展望未來比以往更重要。GSMA、主辦城市方和MWC巴塞隆納生態系統對下一屆MWC活動充滿期待。隨著我們擺脫這段艱難時期，MWC21巴塞隆納將成為經濟復甦過程的一部分。將協議延長至2024年，顯示出我們對生態系統以及主辦城市方的承諾，以及我們彼此之間牢固且互利的工作關係。我們欣然宣佈，我們已經為未來幾屆的參展商提供大力支持和做出早期承諾。」

洪曜莊補充道：「巴塞隆納市、加泰羅尼亞地區和西班牙是創新、創業和投資的重要中心。涵蓋4YFN創新系列活動和YoMo 青少年行動嘉年華在內的MWC巴塞隆納代表該地區的巨大經濟價值和就業機會。」

MWC巴塞隆納是全球首屈一指的行動通訊和垂直生態系統盛會，吸引200多個國家和地區的超過11萬名參與者齊聚一堂。MWC21巴塞隆納將於2021年3月1至4日舉行。

在展望未來的同時，我們依舊心繫世界各地受到Covid-19影響的人們，並祝福我們的與會者、參展商、巴塞隆納市民和行動生態系統在這艱難時期一切順利。

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致編輯

主辦城市方包括：巴塞隆納市議會、加泰羅尼亞政府、西班牙工業能源和旅遊部、巴塞隆納會展中心、巴塞隆納觀光局

關於GSMA

GSMA代表全球行動營運商的共同權益。GSMA在更廣泛的全球行動生態系統中連結著750多家行動營運商和近400家企業，其中包括手機與裝置製造商、軟體公司、設備供應商、網際網路企業、以及相關產業組織。GSMA每年在巴塞隆納、洛杉磯和上海舉辦業界領先的MWC大會，以及Mobile 360系列區域會議。

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