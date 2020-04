GetSwifti SaaS platvorm toetab Florida osariiki igapäevaste toidutarnetega

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--GetSwift Limitedil (ASX: GSW), juhtival SaaS logistikatehnoloogia pakkujal, on au toetada Florida osariiki kriisile reageerimise programmiga, mille eesmärk on tagada igapäevane einete kojuvedu koroonaviiruse pandeemia ajal.

Alates esmaspäevast, 13. aprillist, hakkab GetSwift pakkuma tellimuste haldamise, kohaleveo ja marsruudi tuge, et aidata eakaid floridalasi ja teisi, kes sõltuvad igapäevasest toitlustusteenusest. GetSwift lööb käed Feed The Need of Florida ja Meals of Love’iga, koostöös Florida eakate ministeeriumi (DOEA) ja restoranidest partneritega nagu 4 Rivers Smokehouse'i restoranide operaator 4R Restaurant Group, mis hakkab pakkuma värskelt valmistatud eineid seitsmel päeval nädalas.

“Meil on au töötada koos Florida osariigi, Meals of Love’i, Feed the Need of Florida ja 4R Restaurant Groupiga niivõrd olulise algatuse kallal aidata haavatavaid floridalasi sel erakordselt raskel ajal. Me ootame pikisilmi ka kõigi teiste osariikide, mis sarnaseid meetmeid rakendavad, abistamist. Praegu on aeg seista koos ja minna vastu ühele suurimale väljakutsele, millega meie riik on silmitsi olnud,” ütles GetSwifti tegevjuht Bane Hunter.

New Yorgi linnas registreeritud GetSwift pakub logistika ja tööjõu juhtimise teenuseid klientidele üle Ühendriikide ja maailma. Lisaks restoranidele teenindab GetSwift firmasid paljudes tööstusharudes, alates piljardilaua tootjatest kuni propaaniballooniteenuste ja valitsuse taristuteenusteni.

Erakorraline teenus jõuab kõigi Florida 67 maakonnani. Leppe koguväärtust ei saa kindlaks teha, kuivõrd päevas tarnitavate einete koguarvu pole võimalik ennustada.

4 Rivers Smokehouse’i ja teised Florida restoranid kohaldavad oma toidutootmisüksused ümber, et toota igapäevaseid eineid kulutõhusal viisil.

“Kogu meie tiim ootab Florida restoranidega koostöö tegemist, et minna vastu väljakutsele ja võimalusele tarnida toitvaid eineid meie kaasfloridalasteni,” ütles 4R Restaurant Groupi teabejuht Skip Kimpel. “See ambitsioonikas ettevõtmine ei oleks võimalik GetSwifti pakutava tehnoloogiata, millega organiseeritakse tellimusi, luuakse graafikuid autojuhtidele ja pakutakse logistikat aegsate ja täpsete tarnete tagamiseks."

4 Rivers on seotud seoses osalemisega 4Rootsi programmis Feed The Need. 4Roots on mittetulundusühing, mille eesmärk on luua parem toidutulevik Kesk-Florida jaoks.

Selle teadaande kiitis avaldamiseks heaks GetSwifti nõukogu.

