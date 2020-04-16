Velodyne Lidar推出生態系統合作夥伴計畫

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc.今天為其整合商生態系統推出Automated with Velodyne計畫，以將採用Velodyne雷射雷達技術的下一代自動駕駛解決方案推向市場。透過該計畫，Velodyne將支持創新、推廣各種應用和建立長期的客戶和業務關係，從而協助企業發展。

該計畫反映出Velodyne致力於加快3D雷射雷達創新成果在市場上的普及，並為全球合作夥伴推動收入成長。除了廣泛的開創性、多功能雷射雷達感測器產品組合之外，Velodyne還提供技術、銷售和分銷通路服務與支援。該計畫包括聯合行銷活動，以在展銷會、社群媒體和自有媒體通路等推廣合作夥伴品牌和促進客戶的成功。

目前，已有近40家公司加入Automated with Velodyne計畫。他們已使用Velodyne雷射雷達技術在包括先進駕駛輔助系統(ADAS)、自動駕駛車輛、測繪、工業、智慧城市、無人機/無人飛行載具(UAV)、機器人和保安等應用領域中建構解決方案。

Local Motors總裁Vikrant Aggarwal表示：「我們在Olli內部持續改善乘客體驗。我們的製造模式使我們能夠測試和添加Velodyne的雷射雷達解決方案等最新、最先進的技術。他們的團隊在提供以安全為導向的開創性雷射雷達技術方面發揮了重要作用，從而確保我們的乘客獲得最佳運輸體驗。作為Automated with Velodyne計畫的一部分，我們將能夠與Velodyne團隊合作進行全球推廣。」

Velodyne Lidar業務發展副總裁Jon Barad表示：「在如今自動駕駛的新時代，我們每天都能看到令人振奮的Velodyne雷射雷達新用途。這些創新以多種方式改善人們的生活，包括效率、產品和服務的可及性及安全性方面。我們致力於與這個非同尋常的多樣化生態系統密切合作，不僅協助提供優質解決方案，而且支持他們的業務成長。」

關於Velodyne Lidar

Velodyne致力於為自動駕駛和駕駛輔助提供智慧、強大的雷射雷達解決方案。Velodyne總部位於加州聖荷西，以其突破性的雷射雷達感測器技術組合而聞名於世。2005年，Velodyne的創辦人David Hall發明了即時環景雷射雷達系統，成為Velodyne Acoustics的一部分。Hall先生的發明徹底改變了汽車、新運輸方式、測繪、機器人和保安領域的感知和自主性。Velodyne的高效能產品系列包括廣泛的感測解決方案，例如具有成本效益的Puck™、多功能型Ultra Puck™、自主駕駛高階型Alpha Prime™、經ADAS最佳化的Velarray™，以及駕駛輔助用開創性軟體Vella™。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。