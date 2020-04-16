Velodyne Lidar推出生态系统合作伙伴计划

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc.今天面向其集成商生态系统推出Automated with Velodyne计划，以将采用Velodyne激光雷达技术的下一代自动驾驶解决方案推向市场。通过该计划，Velodyne将为创新提供支持、推动各种应用和建立长期的客户和业务关系，从而助推企业发展。

该计划彰显Velodyne致力于加快3D激光雷达创新成果在市场上普及，并推动其全球合作伙伴的收入增长。除了广泛的开拓性、多功能激光雷达传感器产品组合之外，Velodyne还提供技术、销售和分销渠道服务与支持。该计划包括联合营销活动，以在展销会、社交媒体和自有媒体渠道等促进合作伙伴品牌和客户的成功。

目前，已有近40家公司加入Automated with Velodyne计划。他们已使用Velodyne激光雷达技术在包括高级驾驶辅助系统(ADAS)、自动驾驶车辆、测绘、工业、智慧城市、无人机/无人驾驶飞行器(UAV)、机器人和安全性等应用领域中构建解决方案。

Local Motors总裁Vikrant Aggarwal表示：“我们正在Olli内部持续改善乘客体验。通过我们的制造模型，我们可以测试和添加Velodyne的激光雷达解决方案等最新、最先进的技术。他们的团队在提供以安全为导向的开拓性激光雷达技术方面发挥了重要作用，从而确保我们的乘客获得最佳出行体验。作为Automated with Velodyne计划的一部分，我们将能够与Velodyne团队合作开展全球推广。”

Velodyne Lidar业务发展副总裁Jon Barad表示：“在如今自动驾驶的新时代，我们每天都能看到Velodyne激光雷达发挥的令人兴奋的新用途。这些创新可以通过多种方式改善人们的生活，包括效率、产品和服务获取及安全性方面。我们致力于与这个非同寻常的多样化生态系统紧密合作，不仅帮助提供优质解决方案，而且为他们的业务增长提供支持。”

关于Velodyne Lidar

Velodyne致力于为自动驾驶和驾驶辅助提供智能、强大的激光雷达解决方案。Velodyne总部位于加州圣何塞，以其突破性的激光雷达传感器技术组合而闻名于世。2005年，Velodyne的创始人David Hall发明了实时环绕视图激光雷达系统，成为Velodyne Acoustics的组成部分。Hall先生的发明彻底改变了面向汽车、新出行方式、测绘、机器人和安防领域的感知和自主性。Velodyne的高性能产品系列包括广泛的传感解决方案，例如具有成本效益的Puck™、多功能型Ultra Puck™、自主驾驶高阶型Alpha Prime™、经ADAS优化的Velarray™以及驾驶辅助用开创性软件Vella™。

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