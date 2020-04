Velodyne Lidar lança programa de ecossistema para parceiros

The Automated with Velodyne program, which currently has close to 40 partners, helps companies by supporting innovation, promoting applications and creating lasting customer and business relationships. (Graphic: Velodyne Lidar)

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Velodyne Lidar, Inc. anunciou hoje o programa Automated with Velodyne (Automatizado com a Velodyne), para que seu ecossistema de integradores comercialize as soluções autônomas de próxima geração, utilizando a tecnologia lidar da Velodyne. Por meio do programa, a Velodyne ajuda empresas ao apoiar a inovação, promover aplicações e criar relacionamentos de negócios e clientes duradouros.

O programa reflete o foco da Velodyne em acelerar a adoção de mercado das inovações lidar 3D e promover crescimento de receita para seus parceiros em todo o mundo. Além de um amplo portfólio de sensores lidar inovadores e versáteis, a Velodyne fornece serviço e suporte técnico, de vendas e canais de distribuição. O programa inclui atividades de marketing conjunto, para promover marcas parceiras e o sucesso de clientes em feiras comerciais, canais de mídias sociais ou próprios, entre outros.

Participam atualmente do programa Automated with Velodyne cerca de 40 empresas. Elas vêm utilizando as tecnologias lidar da Velodyne para desenvolver soluções em áreas de aplicação que abrangem sistemas avançados de assistência ao condutor (Advanced Driver Assistance System, ADAS), veículos autônomos, mapeamento, usos industriais, cidades inteligentes, drones/veículos aéreos não tripulados (unmanned aerial vehicles, UAV), robótica e segurança.

“Estamos aprimorando constantemente a experiência do passageiro no Olli. Graças a nosso modelo de fabricação, podemos testar e adicionar as melhores e mais recentes tecnologias, como as soluções lidar da Velodyne. A equipe deles foi fundamental ao fornecer tecnologia lidar inovadora e inspirada em segurança, para assegurar que nossos passageiros tenham a melhor experiência de mobilidade possível. Ao integrarmos o programa Automated with Velodyne, podemos trabalhar em colaboração com a equipe da Velodyne em esforços promocionais globais”, declarou Vikrant Aggarwal, presidente da Local Motors.

“Nesta nova era de autonomia, vemos diariamente incríveis novas aplicações para nossos sensores lidar”, afirmou Jon Barad, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Velodyne Lidar. “Essas inovações podem melhorar a vida das pessoas de várias maneiras, entre elas, com eficiência, acesso a produtos e serviços, e segurança. Temos o compromisso de trabalhar em estreita colaboração com esse ecossistema maravilhosamente diverso, para não só oferecer soluções de alta qualidade, mas também ajudar esses parceiros a ampliarem seus negócios”.

